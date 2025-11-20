Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Nea Ionia, Grecja

Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Nea Ionia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Nea Ionia, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m kw. w Atenach. Dom składa się z 2 sypialni, salonu z kuchnią…
$126,877
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
