  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Korissia
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Municipal Unit of Korissia, Grecja

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Neochoraki, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Neochoraki, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż domek składający się z trzech apartamentów. Na parterze znajdują się dwa apartam…
$468,176
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Korissia, Grecja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
