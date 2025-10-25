Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Malia Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Malia Municipal Unit, Grecja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Chersonissos, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Chersonissos, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy 90 metrów kwadratowych na Krecie .Maisonette ma poziomy 2. Parter s…
$158,010
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Malia Municipal Unit, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się