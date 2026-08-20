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Hotele na sprzedaż w Lefkada Regional Unit, Grecja

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Lefkada Municipality
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4 obiekty total found
Hotel 840 m² w Lefkada Municipality, Grecja
Hotel 840 m²
Lefkada Municipality, Grecja
Powierzchnia 840 m²
Na sprzedaż hotel 840 metrów kwadratowych na Wyspach Jońskich. Hotel ma jeden poziom. Widok…
$2,01M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 260 m² w Lefkada Municipality, Grecja
Hotel 260 m²
Lefkada Municipality, Grecja
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż hotel 260 metrów kwadratowych na Wyspach Jońskich. Hotel ma jeden poziom. Istni…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 000 m² w Lefkada Municipality, Grecja
Hotel 1 000 m²
Lefkada Municipality, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż, 1.000 m kw. hotel na 1.500 m kw. działki na wyspie Lefkada. Hotel składa się z…
$3,54M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 1 020 m² w Lefkada Municipality, Grecja
Hotel 1 020 m²
Lefkada Municipality, Grecja
Powierzchnia 1 020 m²
Na sprzedaż Apart- Hotel 1020 m2 położony w pięknym miejscu Nidri, na wschód od wyspy Lefkad…
$2,83M
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Lefkada Regional Unit.

nieruchomości komercyjne
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