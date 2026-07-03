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Domy na sprzedaż w Karystos, Grecja

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1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Karystos, Grecja
Dom 2 pokoi
Karystos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
W jednym z najbardziej pożądanych nadmorskich miejsc południowej Evia, zaledwie kilka chwil …
$468,510
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