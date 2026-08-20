Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Ioannina Regional Unit
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Ioannina Regional Unit, Grecja

;
Zagori Municipality
5
Hotel Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Hotel 370 m² w Kipoi, Grecja
Hotel 370 m²
Kipoi, Grecja
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż, butikowy hotel w Ioannina, Epirus region. W hotelu 370 m ² znajduje się 6 pokoi…
$1,30M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 000 m² w Kipoi, Grecja
Hotel 1 000 m²
Kipoi, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż, 1000 m kw. hotel położony w Kipi (Kipoi) obszarze północnej części kontynentu g…
$1,65M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Traditional stone hotel of 320 sq.m. for sale in Central Zagori. It has 7 rooms (22 beds), café-bar, full FF&E equipment, and EOT license. Turnkey investment, €920,000 w Kato Pedina, Grecja
Traditional stone hotel of 320 sq.m. for sale in Central Zagori. It has 7 rooms (22 beds), café-bar, full FF&E equipment, and EOT license. Turnkey investment, €920,000
Kato Pedina, Grecja
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
W sercu Central Zagori, gdzie kamienna architektura spotyka niezrównane naturalne piękno Epi…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
For Sale Hotel 412 sq.m. on a Plot of 924 sq.m. – Central Zagori, €590,000 w Monodendri, Grecja
For Sale Hotel 412 sq.m. on a Plot of 924 sq.m. – Central Zagori, €590,000
Monodendri, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 412 m²
Liczba kondygnacji 2
In the heart of Zagori Villages, a unique hotel of 412 sq.m. is offered for sale, renovated …
$690,566
Zostaw prośbę
Hotel 700 m² w Elafotopos, Grecja
Hotel 700 m²
Elafotopos, Grecja
Powierzchnia 700 m²
Na sprzedaż wspaniały hotel w czarującej okolicy Ano Pedina w gminie Zagori. Hotel składa si…
$1,89M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT) w Ioannina Municipality, Grecja
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT)
Ioannina Municipality, Grecja
Pokoje 19
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 496 m²
Liczba kondygnacji 3
Hotel na sprzedaż w Ioannina, miasto o stale rosnącym przepływie turystycznym i rozwoju gosp…
$2,27M
Zostaw prośbę
TekceTekce

Typy nieruchomości w Ioannina Regional Unit.

nieruchomości komercyjne
Realting.com
Udać się