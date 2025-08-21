Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z garażem na sprzedaż w Epir-Macedonia Zachodnia, Grecja

1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Anatoli, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Anatoli, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
Parametry nieruchomości w Epir-Macedonia Zachodnia, Grecja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
