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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Roquebrune Cap Martin, Francja

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15 obiektów total found
Willa 12 pokojów w Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Willa 12 pokojów
Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Pokoje 12
Powierzchnia 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Willa w Roquebrune Cap Martin, Francja
Willa
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Wybitna willa na pierwszej linii wybrzeża Azure Coast jest nowym standardem Ultra- LuxuryBez…
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Mieszkanie 1 pokój w Roquebrune Cap Martin, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Nowy projekt, 15 minut od Monako, położony w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy Carnoles…
$389,240
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Roquebrune Cap Martin, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 5
Apartments
$372,276
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Mieszkanie 1 pokój w Roquebrune Cap Martin, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 7
Apartament na Cap Maarten jest luksusowy nowy apartament 157 m2, położony zaledwie 15 minut …
$578,632
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Mieszkanie 2 pokoi w Roquebrune Cap Martin, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 5
Apartments
$254,342
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Mieszkanie 2 pokoi w Roquebrune Cap Martin, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Roquebrune Cap Martin, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 6
Nowe apartamenty w kompleksie mieszkalnym zaledwie 600 m od plaży, Roquebrune-Cap-Martin, La…
$277,756
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Willa w Roquebrune Cap Martin, Francja
Willa
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Unikalny dom z panoramicznym widokiem na morze i zielone wzgórza. Provencal dom 180m2 w bard…
$2,85M
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Mieszkanie 2 pokoi w Sentier Touristique Bord de Mer, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Sentier Touristique Bord de Mer, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 6
Apartament w Roquebrune- Cap- Martin, Francja, o powierzchni 67.38 m2, oferuje unikalne połą…
$662,289
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Dom 7 pokojów w Roquebrune Cap Martin, Francja
Dom 7 pokojów
Roquebrune Cap Martin, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
ROQUEBRUNE CAP MARTIN - Ramingao - Golf Bleu - Idealnie położony w popularnej okolicy Cap- M…
$6,17M
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Mieszkanie 4 pokoi w 35, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
35, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Apartament na Cap Maarten jest luksusowy nowy apartament 157 m2, położony zaledwie 15 minut …
$2,74M
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Mieszkanie 2 pokoi w Roquebrune Cap Martin, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Nowy budynek 15 minut od Monako.Ten nowy projekt, położony w samym sercu tętniącej życiem dz…
$661,127
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Mieszkanie 1 pokój w Roquebrune Cap Martin, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 6/7
Apartament na Cap Maarten jest luksusowy nowy apartament 157 m2, położony zaledwie 15 minut …
$424,098
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Dom 6 pokojów w Roquebrune Cap Martin, Francja
Dom 6 pokojów
Roquebrune Cap Martin, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 5
W bramach Monako oferujemy Ci mieszkanie w tym wspaniałym nowoczesnym domu. całkowicie odno…
$3,25M
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Mieszkanie 3 pokoi w Roquebrune Cap Martin, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 4
Apartments
$365,421
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