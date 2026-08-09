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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Alpy Nadmorskie, Francja

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Cannes
58
Antibes
102
Nicea
586
Grasse
606
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1 192 obiekty total found
Penthouse w Cannes, Francja
Penthouse
Cannes, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 750 m²
Sztuka życia między niebem a morzem - wyjątkowy apartament w CannesSą rezydencje, które nie …
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Mieszkanie 2 pokoi w Saint Laurent du Var, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Laurent du Var, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 4
Apartments
$232,603
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Dom w Cannes, Francja
Dom
Cannes, Francja
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 5
Cannes - Palm BeachWyłączny obiekt inwestycyjny klasy premium. Prywatny budynek z panoramicz…
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LDV InvestLDV Invest
Willa 10 pokojów w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa 10 pokojów
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Luksusowa willa na sprzedaż - Niepowtarzalny obiekt rzut kamieniem od Four Seasons Grand Hot…
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Willa 6 pokojów w Moyenne Corniche, Francja
Willa 6 pokojów
Moyenne Corniche, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Willa 4 pokoi w La Turbie, Francja
Willa 4 pokoi
La Turbie, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23M
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Mieszkanie 4 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3
Rzadka oferta w Cannes - idealny apartament z 4 sypialniami ✨Oferujemy luksusowy apartament …
$1,15M
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Penthouse w Avenue Camille Blanc, Francja
Penthouse
Avenue Camille Blanc, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wyjątkowy apartament z tarasem na dachu i widokiem na morze panoramiczneOferujemy rzadkie lu…
$9,90M
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Mieszkanie 2 pokoi w Saint Laurent du Var, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Laurent du Var, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 3
Ta przestrzeń mieszkalna w samym sercu Zatoki Bes des Ange jest idealnym miejscem do wynajęc…
$346,250
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Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 3
📍 Nice - Avenue des Arènes de CimiezKoszt:265,000 EURŚwiatło na sprzedaż.Trzypokojowy aparta…
$314,608
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Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/6
Rezydencja w dzielnicy Montfleury, 2 minuty spacerem od ulicy Antibes i 5- 7 minut spacerem …
$680,000
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Condo 1 pokój w Nicea, Francja
Condo 1 pokój
Nicea, Francja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 8
An elegant neighborhood, located in the heart of the city. in the Morskogo port area, home t…
$541,417
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Willa w Villeneuve Loubet, Francja
Willa
Villeneuve Loubet, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 431 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten jasny dwupoziomowy willa znajduje się w strzeżonej prywatnej posiadłości w Vogrenje, Vil…
$1,27M
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Kawalerka 1 pokój w Nicea, Francja
Kawalerka 1 pokój
Nicea, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 1
W samym sercu miasta mieszkalna przestrzeń studencka znajduje się blisko Wydziału Prawa i Ek…
$91,675
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Mieszkanie w Nicea, Francja
Mieszkanie
Nicea, Francja
📍 Nieźle.Promenade des Anglais Francja 🇫🇷 Prestiżowa i sught- after obszar Baumettes, położo…
$641,591
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Mieszkanie w Cannes, Francja
Mieszkanie
Cannes, Francja
Квартира в Каннах площадью 60 м2 с террасой  20 м2, с видом на море Комиссия агентства…
$448,173
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Zamek 10 pokojów w Nicea, Francja
Zamek 10 pokojów
Nicea, Francja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
CHâteau des TemplarsLegendarna forteca pomiędzy historią, tajemnicą i luksusemCôte d 'Azur, …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Saint Laurent du Var, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Laurent du Var, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2
Ta przestrzeń mieszkalna w samym sercu Zatoki Bes des Ange jest idealnym miejscem do wynajęc…
$417,126
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Mieszkanie 4 pokoi w Antibes, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Antibes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
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Dom 6 pokojów w Nicea, Francja
Dom 6 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 315 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedajemy dom w Nicei - Park Louise.✅Rzadka oferta w okolicy.🏆Nie przegap okazji - książka…
$3,18M
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Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Nicea, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 77 m²
Piętro 3
$461,860
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Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wyjątkowe apartamenty z panoramicznym widokiem na morzeW prestiżowej, strzeżonej i prywatnej…
$1,98M
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Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
NICE – CARRé D’;OR | NEW MODERN RESIDENCE | EXCLUSIVE OFFERFrench Riviera. Prestige. Modern …
$1,15M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Cannes - La Croisette Xi124; ekskluzywny apartament z panoramicznym widokiem na morzeW samym…
$1,99M
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Willa 12 pokojów w Villefranche sur Mer, Francja
Willa 12 pokojów
Villefranche sur Mer, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 4
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa willa z panoramicznymi widokami Villefranche- sur- Mer Bay na Riwierze Francuskiej…
$11,54M
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Willa 12 pokojów w Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Willa 12 pokojów
Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Pokoje 12
Powierzchnia 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Mieszkanie 2 pokoi w Saint Laurent du Var, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Laurent du Var, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 6
Ta przestrzeń mieszkalna w samym sercu Zatoki Bes des Ange jest idealnym miejscem do wynajęc…
$382,269
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Mieszkanie w Nicea, Francja
Mieszkanie
Nicea, Francja
💶 119000 EUR📍 Francja, Nicea (06000), centrum miasta, dzielnica Vernier, Rue Trachel🏡 15 m2 …
$138,352
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Kawalerka 2 pokoi w Cannes, Francja
Kawalerka 2 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/6
Studio inwestycyjne z tarasem i widokiem na morze na CroisetteCannes · Boulevard de la Crois…
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Agencja
Hotel Invest
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Typy nieruchomości w Alpy Nadmorskie.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Alpy Nadmorskie, Francja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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