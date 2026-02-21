Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z garażem na sprzedaż w Francja

10 obiektów total found
Zamek 15 pokojów w Bordeaux, Francja
Zamek 15 pokojów
Bordeaux, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
Renesansowy zamek. To 20 kilometrów od Bordeaux. Historia zamku rozpoczyna się w XII wieku. …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 835 m²
Sprzedaż nieruchomości składa się z ich 3 wille, znajduje się na wzgórzach Vance, w absolutn…
$10,18M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Nicea, Francja
Willa 7 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Powierzchnia 368 m²
NICE - Mont Boron Bardzo piękna nowoczesna willa zbudowana w 2014 roku o powierzchni około 2…
$5,80M
Zostaw prośbę
Otium DevelopmentOtium Development
Dom drewniany w stylu górskim 17 pokojów w Megeve, Francja
Dom drewniany w stylu górskim 17 pokojów
Megeve, Francja
Pokoje 17
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Exclusive chalet located in Mezheva in Mont D'Arbua France. Just an hour by car from Geneva.…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Roquebrune Cap Martin, Francja
Willa
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowy dom z panoramicznym widokiem na morze i widokiem na zielone wzgórza. Dom prowansal…
$2,85M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Aspremont, Francja
Dom 4 pokoi
Aspremont, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
Zostaw prośbę
Dom 10 pokojów w Nicea, Francja
Dom 10 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Zostaw prośbę
Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, nowoczesna willa idealnie położona w prestiżowej dzielnicy Mont Boron, blisko Cap…
$7,24M
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Nicea, Francja
Dom 7 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Cannes, Francja
Willa 7 pokojów
Cannes, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowa nieruchomość w sercu Cannes. W sercu Cannes w Kalifornii, ukryta w prywatnej posia…
$12,41M
Zostaw prośbę

