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Zamki na sprzedaż w Poitiers, Francja

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3 obiekty total found
Zamek 26 pokojów w Poitiers, Francja
Zamek 26 pokojów
Poitiers, Francja
Pokoje 26
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Wyjątkowy zamek pod koniec XIX wieku w sercu Poitou, wyróżniający się przemyślanym i wygodny…
$2,93M
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Zamek 6 pokojów w Poitiers, Francja
Zamek 6 pokojów
Poitiers, Francja
Sypialnie 6
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
Elektroniczny zamek XIX wieku w dolinie zamków Loire, 15 minut do centrum Poitiers.Zamek 800…
$6,39M
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Zamek 10 pokojów w Poitiers, Francja
Zamek 10 pokojów
Poitiers, Francja
Sypialnie 10
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki zamek XVIII wieku w dobrym stanie, 27 km od Poitiers (lotnisko, TGV).Zamek o powie…
$2,14M
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