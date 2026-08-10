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Zamki na sprzedaż w Lisieux, Francja

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5 obiektów total found
Zamek 6 pokojów w Lisieux, Francja
Zamek 6 pokojów
Lisieux, Francja
Sypialnie 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki zamek. Normandia, 1p20 z Paryża, 40min Deauville.Polowanie na Manoira Louisa XV.Po…
$3,14M
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Zamek 7 pokojów w Deauville, Francja
Zamek 7 pokojów
Deauville, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Luksusowy zamek XIX wieku z domeną koni ✨Zaledwie 2 godziny od Paryża i 20 minut od Deauvill…
$6,56M
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Zamek 15 pokojów w Chemin Launay, Francja
Zamek 15 pokojów
Chemin Launay, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 300 m²
Zamek Wetville - Normandia, FrancjaWyjątkowe Elegancja w sercu NormandiiZaledwie godzinę jaz…
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Zamek 5 pokojów w Deauville, Francja
Zamek 5 pokojów
Deauville, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Blisko Cote Fleury - Wieś - Piękna, niedawno odrestaurowana XVII-wieczna rezydencja. Pagórko…
$1,19M
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Zamek 7 pokojów w Honfleur, Francja
Zamek 7 pokojów
Honfleur, Francja
Sypialnie 7
Powierzchnia 580 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniały zamek XVIII wieku w doskonałym stanie (pełna renowacja w 2020 r.).Unikalna lokaliz…
$3,77M
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