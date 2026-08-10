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Zamki na sprzedaż w Paryż, Francja

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5 obiektów total found
Zamek 27 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 27 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 27
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 2 000 m²
Zamek epoki Ludwika XV w idealnym stanie - tylko 45 km od ParyżaZaledwie 50 km na południowy…
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Zamek 30 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 30 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 30
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 000 m²
Zamek RambuyeZamek 30 pokoje 10 sypialnie 1000 m2Zamek ten, położony zaledwie pięćdziesiąt k…
$16,60M
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Zamek 7 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 7 pokojów
Paryż, Francja
Sypialnie 7
Powierzchnia 350 m²
Zamek otoczony jest piękną scenerią, pięknymi ogrodami i lasami. Zamek ma 12 pokoi, z któryc…
$2,60M
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LDV InvestLDV Invest
Zamek 5 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 5 pokojów
Paryż, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 3
Elegancka posiadłość w pobliżu Paryża (45 min). 20 minut do międzynarodowego lotniska Charle…
$3,95M
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Zamek 9 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 9 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 9
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Zamek z początku XIX. Wiek z podgrzewanym basenem, 80 km od Paryża. 9 pokoi, w tym 5 sypialn…
$2,23M
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Parametry nieruchomości w Paryż, Francja

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