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Zamki na sprzedaż w Ile de France, Francja

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Paryż
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11 obiektów total found
Zamek 25 pokojów w Route Forestiere dOrleans, Francja
Zamek 25 pokojów
Route Forestiere dOrleans, Francja
Pokoje 25
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 600 m²
Rzadkie! Zamek 65 km od Paryża w wyjątkowym stanieMajestatyczny zamek o powierzchni 1200 m2,…
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Zamek 27 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 27 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 27
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 2 000 m²
Zamek epoki Ludwika XV w idealnym stanie - tylko 45 km od ParyżaZaledwie 50 km na południowy…
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Zamek 14 pokojów w Les Ulis, Francja
Zamek 14 pokojów
Les Ulis, Francja
Pokoje 14
Liczba kondygnacji 3
Zamek Śpiącej Królewny patrzy w lustro.Być może jeden z najbardziej imponujących i romantycz…
$15,07M
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Zamek 9 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 9 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 9
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Zamek z początku XIX. Wiek z podgrzewanym basenem, 80 km od Paryża. 9 pokoi, w tym 5 sypialn…
$2,23M
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Zamek 20 pokojów w Francja metropolitalna, Francja
Zamek 20 pokojów
Francja metropolitalna, Francja
Pokoje 20
Sypialnie 7
Powierzchnia 800 m²
Zamek 45 minut od ParyżaIL DE FRANCJA: Zamek 20 pokoje 7 sypialnie 800 m250 km na południowy…
$16,38M
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Zamek w Francja metropolitalna, Francja
Zamek
Francja metropolitalna, Francja
Wielki Zamek Öle de France
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Zamek 10 pokojów w Fontainebleau, Francja
Zamek 10 pokojów
Fontainebleau, Francja
Sypialnie 10
Powierzchnia 900 m²
Kilka minut od Fontainebleau znajduje się 900 m & sup2; zamek na 28-hektarowej działce, międ…
$4,51M
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Zamek 5 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 5 pokojów
Paryż, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 3
Elegancka posiadłość w pobliżu Paryża (45 min). 20 minut do międzynarodowego lotniska Charle…
$3,95M
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Zamek 30 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 30 pokojów
Paryż, Francja
Pokoje 30
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 000 m²
Zamek RambuyeZamek 30 pokoje 10 sypialnie 1000 m2Zamek ten, położony zaledwie pięćdziesiąt k…
$16,60M
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Zamek 35 pokojów w Villeneuve le Roi, Francja
Zamek 35 pokojów
Villeneuve le Roi, Francja
Pokoje 35
Powierzchnia 1 700 m²
Historyczny zamek w Ile de FranceZamek 35 pokoje 25 sypialnie 1700 m2Ile- de- Francja. Położ…
$13,84M
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Zamek 7 pokojów w Paryż, Francja
Zamek 7 pokojów
Paryż, Francja
Sypialnie 7
Powierzchnia 350 m²
Zamek otoczony jest piękną scenerią, pięknymi ogrodami i lasami. Zamek ma 12 pokoi, z któryc…
$2,60M
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Parametry nieruchomości w Ile de France, Francja

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