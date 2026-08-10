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Zamki na sprzedaż w Tours, Francja

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12 obiektów total found
Zamek 8 pokojów w Tours, Francja
Zamek 8 pokojów
Tours, Francja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Niepowtarzalny zamek XVI wieku, w pełni odrestaurowany, położony zaledwie 34 km od miasta To…
$2,35M
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Zamek 50 pokojów w Tours, Francja
Zamek 50 pokojów
Tours, Francja
Pokoje 50
Perła Francji: Zamek nie do pominięciaZamek z historią i potencjałem jest jedyną życiową oka…
$3,68M
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Zamek 7 pokojów w Tours, Francja
Zamek 7 pokojów
Tours, Francja
Sypialnie 7
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 5
Wspaniały zamek "Śpiąca Królewna" w Dolinie Loary, 35 km od wycieczki.Zamek ma powierzchnię …
$1,25M
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Zamek w Tours, Francja
Zamek
Tours, Francja
Powierzchnia 700 m²
Piękny zamek z romantyczną fasadą i atrakcyjnym wnętrzem znajduje się we Francji, 30 km od T…
$2,78M
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Zamek 17 pokojów w Tours, Francja
Zamek 17 pokojów
Tours, Francja
Pokoje 17
Powierzchnia 1 200 m²
Zamek Południowy TurenZamek 17 pokoje 11 sypialnie 1200 m2Położony na brzegu rzeki Croesus L…
$1,80M
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Zamek w Tours, Francja
Zamek
Tours, Francja
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Zamek XIX wieku w doskonałym stanie 15 km od Tours, Dolina Loary.Zamek o łącznej powierzchni…
$1,62M
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Zamek 23 pokoi w Tours, Francja
Zamek 23 pokoi
Tours, Francja
Pokoje 23
Sypialnie 9
Powierzchnia 1 400 m²
CHATEAU w South TurenZamek 23 pokoje 9 sypialnie 1400 m2Imponujący i wspaniały zabytek zamku…
$4,31M
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Zamek 9 pokojów w Tours, Francja
Zamek 9 pokojów
Tours, Francja
Sypialnie 9
Powierzchnia 750 m²
Piękny zamek we Francji w pobliżu Tours, XIX-wieczny zamek na 3,5 ha parku z czystymi nasadz…
$1,19M
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Zamek w Tours, Francja
Zamek
Tours, Francja
Powierzchnia 850 m²
Zamek od połowy XIX wieku. Century to bardzo ładna recepcja z czterema pięknymi dużymi salon…
$1,75M
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Zamek w Tours, Francja
Zamek
Tours, Francja
Ten wspaniały kompleks hotelowy 3 * znajduje się w parku zalesionym 5,5 hektara z 4-dołkowym…
$1,24M
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Zamek 10 pokojów w Tours, Francja
Zamek 10 pokojów
Tours, Francja
Sypialnie 10
Powierzchnia 680 m²
Liczba kondygnacji 3
Zamek XIX wieku, 25 km od Tours, w słynnej Dolinie Loary.Zamek o powierzchni mieszkalnej 680…
$1,92M
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Zamek w Rigny Usse, Francja
Zamek
Rigny Usse, Francja
Powierzchnia 920 m²
Piękny zamek w Dolinie Loary ze starannie odnowionymi domkami 4, które oferują luksusowe życ…
$2,81M
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Parametry nieruchomości w Tours, Francja

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