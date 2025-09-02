Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Mieszkania
  4. Mieszkanie
  5. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Francja

Cannes
44
Bordeaux
776
Antibes
95
Francja metropolitalna
11749
Mieszkanie w Nicea, Francja
Mieszkanie
Nicea, Francja
Powierzchnia 110 m²
A unique opportunity is proposed to become the owner of an exquisite apartment with a magnif…
$707,708
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Beausoleil, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Beausoleil, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4/6
W sercu elitarnej dzielnicy Beans, obok Monako i Monte Carlo. Wszystkie apartamenty z szerok…
$517,449
Deweloper
Premiumazur
Języki komunikacji
Русский, Français
Mieszkanie 5 pokojów w Cannes, Francja
Mieszkanie 5 pokojów
Cannes, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 8/9
Apartament w nowej luksusowej rezydencji, taras o powierzchni 122 m2. Dzięki 3 budynkom i ap…
$1,32M
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 5/4
EXCLUSIVE - NICE - NAPOLEON III - ROOF VILLA - PANORAMIC SEA VIEW - SWIMMING POOL - GARAGE -…
$1,06M
Mieszkanie 4 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 126 m²
Apartment-villa for sale in Nice Fabron in a luxury residence with large swimming pool and b…
$1,04M
Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 4/7
Elegancka rezydencja otoczona ogrodem, 10 minut od morza i nasypu Croisette.   Rezydencja je…
$387,092
Deweloper
Premiumazur
Języki komunikacji
Русский, Français
Condo 5 pokojów w Beausoleil, Francja
Condo 5 pokojów
Beausoleil, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 4/6
Odkryj nowy prestiżowy adres w Beausoleil, bardzo pożądanym mieście na Francuskiej Riwierze …
$2,05M
Agencja
Stolz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Piętro 5/5
Trzypokojowe mieszkanie po renowacji. Rezydencja z basenem, tenis i concierge. Apartament na…
$1,14M
Deweloper
Premiumazur
Języki komunikacji
Русский, Français
Mieszkanie 3 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 109 m²
Piętro 2/7
Exceptional 3-room apartment, crossing North/South and benefiting from a deep terrace offeri…
$1,93M
Mieszkanie 3 pokoi w Beausoleil, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Beausoleil, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/7
Blisko i cytuj; złoto i cytat; Dzielnica Monako. Monte Carlo znajduje się 10 minut spacerem …
$477,646
Deweloper
Premiumazur
Języki komunikacji
Русский, Français
Mieszkanie w Nicea, Francja
Mieszkanie
Nicea, Francja
Powierzchnia 154 m²
Apartments in the prestigious residence of the Mont Boron quarter are the perfect combinatio…
$919,503
Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Lyon, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Lyon, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/4
Mieszkanie w bliskim terminie, już w 2025 🏡 WELLCOME HARMONY – LYON (69007) 📍 Adres: 137…
$343,920
Agencja
Зарубежная недвижимость
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Paryż, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Paryż, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2/4
Mieszkanie jest 15 minut stąd. METAMORFOZA Residence Parking jest wliczone w cenę!⏺️Koszt:z …
$470,728
Agencja
Зарубежная недвижимость
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Nicea, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Nicea, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 4/9
LUXURY - SPACE - TERRACE - PANORAMIC SEA VIEW - GARAGE In one of the most beautiful and lux…
$1,00M
Mieszkanie 2 pokoi w Lyon, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Lyon, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/5
MIESZKANIA Z WYJŚCIEM NA OGRÓD!  🌿 LE CALISTÉ-SPOKÓJ I WYGODA W POBLIŻU LYONU 🏙️ 📍 58-62…
$282,829
Agencja
Зарубежная недвижимость
Języki komunikacji
English, Русский
