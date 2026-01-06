  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Al Ahia, Egipt
od
$41,302
VAT
od
$745/m²
BTC
0.4912800
ETH
25.7500862
USDT
40 834.7265546
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
20 1
ID: 33141
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)
  • Miasteczko
    Al Ahia'

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Ibiza to nowoczesny nadmorski projekt mieszkalny położony w Al Ahyaa, obok Casablanca i Fiesta, oferujący doskonałą równowagę luksusu, komfortu i spokoju. Zaprojektowany do życia w stylu resort, projekt łączy elegancką architekturę z bezpośrednim dostępem do plaży.

Rozwój obejmuje 3000 m2 i obejmuje studia, 1-sypialnia i 2-pokojowe apartamenty. Podświetlona jednostka jest 70 m2 1-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze na parterze.

Rezydenci korzystają z udogodnień premium, takich jak bezpośredni dostęp do plaży, pięć basenów (w tym baseny ogrzewane i niebo), kawiarnie i restauracje, plac dziecięcy, kort padel, terenów zielonych krajobrazu, funkcji wodnych, wind, i 24 / 7 bezpieczeństwa z pełnym nadzoru kamery. Dodatkowe usługi obejmują sprzątanie i profesjonalne zarządzanie czynszem, co czyni go idealnym dla życia i inwestycji.

Elastyczne plany płatnicze są dostępne z rabatami pieniężnymi lub opcjami ratowania do 48 miesięcy, 10% jednorazową opłatą za utrzymanie oraz dostawą zaplanowaną na czerwiec 2028 r.

Ibiza oferuje wyrafinowany nadmorski styl życia wspierany przez Homes Bay, zapewniając pełne wytyczne, przejrzystość i dostosowane wsparcie inwestycyjne.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 60.0
Cena za m², USD 746
Cena mieszkania, USD 44,736

Lokalizacja na mapie

Al Ahia, Egipt
Edukacja
Jedzenie i picie

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
