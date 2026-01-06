Kompleks mieszkalny Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Ibiza to nowoczesny nadmorski projekt mieszkalny położony w Al Ahyaa, obok Casablanca i Fiesta, oferujący doskonałą równowagę luksusu, komfortu i spokoju. Zaprojektowany do życia w stylu resort, projekt łączy elegancką architekturę z bezpośrednim dostępem do plaży.

Rozwój obejmuje 3000 m2 i obejmuje studia, 1-sypialnia i 2-pokojowe apartamenty. Podświetlona jednostka jest 70 m2 1-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze na parterze.

Rezydenci korzystają z udogodnień premium, takich jak bezpośredni dostęp do plaży, pięć basenów (w tym baseny ogrzewane i niebo), kawiarnie i restauracje, plac dziecięcy, kort padel, terenów zielonych krajobrazu, funkcji wodnych, wind, i 24 / 7 bezpieczeństwa z pełnym nadzoru kamery. Dodatkowe usługi obejmują sprzątanie i profesjonalne zarządzanie czynszem, co czyni go idealnym dla życia i inwestycji.

Elastyczne plany płatnicze są dostępne z rabatami pieniężnymi lub opcjami ratowania do 48 miesięcy, 10% jednorazową opłatą za utrzymanie oraz dostawą zaplanowaną na czerwiec 2028 r.

Ibiza oferuje wyrafinowany nadmorski styl życia wspierany przez Homes Bay, zapewniając pełne wytyczne, przejrzystość i dostosowane wsparcie inwestycyjne.