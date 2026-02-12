  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Soulferyo – Sahl Hasheesh

Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
;
10 1
ID: 33336
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Egipt
  • Region / Państwo
    Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Płyta
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Soulferyo - Sahl Hasheesh to luksusowy projekt mieszkalny o niskiej gęstości, strategicznie umieszczony w jednym z najbardziej wysuniętych po miejscowości w Sahl Hasheesh, bezpośrednio z widokiem na pole golfowe i zaledwie 5 minut od Starego Miasta.

Usytuowany na 53000 mkw z tylko 250 ekskluzywnymi jednostkami, projekt zapewnia prywatność, przestrzeń i długoterminową wartość. Mieszanka jednostkowa waha się od 1 do 4 pokojów, w tym eleganckie domy, catering zarówno dla użytkowników końcowych i inwestorów.

Mieszkańcy cieszą się hotelowym stylem życia z wieloma charakterystycznymi cechami wodnymi, prywatnym dostępem do plaży, zapleczem klubowym, restauracją na dachu i dobrze ukierunkowaną infrastrukturą - zapewniając prawdziwy ośrodek życia.

Z perspektywy inwestycyjnej Soulferyo wyróżnia się dużym postępem w budowie, pełnym rozwojem i jasnym statusem prawnym w ramach jednego podmiotu prawnego, zapewniając zaufanie i bezpieczeństwo.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 179.0
Cena za m², USD 1,747
Cena mieszkania, USD 312,712

Lokalizacja na mapie

Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Jedzenie i picie

Wideo recenzja apartamentowiec Soulferyo – Sahl Hasheesh

Mieszkanie w nowym budynku Soulferyo – Sahl Hasheesh
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Cena na żądanie
