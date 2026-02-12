Mieszkanie w nowym budynku Soulferyo – Sahl Hasheesh

Soulferyo - Sahl Hasheesh to luksusowy projekt mieszkalny o niskiej gęstości, strategicznie umieszczony w jednym z najbardziej wysuniętych po miejscowości w Sahl Hasheesh, bezpośrednio z widokiem na pole golfowe i zaledwie 5 minut od Starego Miasta.

Usytuowany na 53000 mkw z tylko 250 ekskluzywnymi jednostkami, projekt zapewnia prywatność, przestrzeń i długoterminową wartość. Mieszanka jednostkowa waha się od 1 do 4 pokojów, w tym eleganckie domy, catering zarówno dla użytkowników końcowych i inwestorów.

Mieszkańcy cieszą się hotelowym stylem życia z wieloma charakterystycznymi cechami wodnymi, prywatnym dostępem do plaży, zapleczem klubowym, restauracją na dachu i dobrze ukierunkowaną infrastrukturą - zapewniając prawdziwy ośrodek życia.

Z perspektywy inwestycyjnej Soulferyo wyróżnia się dużym postępem w budowie, pełnym rozwojem i jasnym statusem prawnym w ramach jednego podmiotu prawnego, zapewniając zaufanie i bezpieczeństwo.