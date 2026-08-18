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Wille na sprzedaż w Opcina Podstrana, Chorwacja

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6 obiektów total found
Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 315 m²
Exclusive luksusowa willa z panoramicznym widokiem na morze w pobliżu Splitu - Nowoczesny ne…
$2,16M
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Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w pobliżu Splitu - Oszałamiający widok na morze i nowoczesny des…
$1,89M
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Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Powierzchnia 300 m²
Willa na sprzedaż z niesamowitym widokiem na morze i ogromny potencjał inwestycyjny, znajduj…
$743,373
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Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w Chorwacji - Panoramiczny widok na morze Nieruchomości w pobliż…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 328 m²
Ta nowoczesna luksusowa willa na sprzedaż stanowi zwieńczenie życia śródziemnomorskiego, dos…
$1,92M
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Willa w Split Dalmatia County, Chorwacja
Willa
Split Dalmatia County, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Tuż za Splitem, w spokojnym śródziemnomorskim otoczeniu otoczonym naturą, stoi ta wyjątkowo …
$1,94M
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Parametry nieruchomości w Opcina Podstrana, Chorwacja

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