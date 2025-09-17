Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Opcina Bale, Chorwacja

2 obiekty total found
Gotowy biznes 30 000 m² w Bale, Chorwacja
Gotowy biznes 30 000 m²
Bale, Chorwacja
Powierzchnia 30 000 m²
WINERY - WINE FARM Wine-growing business with 30ha ISTRIA - CROATIA In Istria, a compa…
$1,88M
Zostaw prośbę
DEVELOPMENT PROJECT w Bale, Chorwacja
DEVELOPMENT PROJECT
Bale, Chorwacja
Przedstawiamy projekt rozwojowy.Land for the development of a 4- star hotel with 160 beds an…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
