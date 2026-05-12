Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2009
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
English, Polski, Français
Strona internetowa
Realestate.com.kh
Godziny pracy
Otwórz teraz
O agencji

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu naszego biura lub chciałbyś omówić możliwości reklamy i współpracy z Realestate.com.kh.

Jako portal nieruchomości numer 1 w Kambodży od 2009 roku, Realestate.com.kh jest głównym źródłem ofert nieruchomości oraz jedną z najlepszych platform dla marek chcących promować swoje usługi związane z branżą nieruchomości.

Dzięki zespołowi liczącemu ponad 90 profesjonalistów zapewniamy kompleksowe wsparcie poprzez nasz dział doradztwa inwestycyjnego, dział wynajmu, dział prawny, dział zarządzania nieruchomościami oraz duży wewnętrzny zespół marketingowy. Wspieramy zarówno klientów lokalnych, jak i międzynarodowych na każdym etapie procesu zakupu, w tym również w pełni zdalnych transakcjach i obsłudze dokumentacji.

Niezależnie od tego, czy chcesz kupić, zainwestować, wynająć nieruchomość, reklamować swoje usługi czy nawiązać współpracę, nasz doświadczony zespół pomoże Ci przejść przez cały proces w sposób płynny, bezpieczny i efektywny.

Usługi

W Realestate.com.kh oferujemy kompleksowe rozwiązania nieruchomościowe dla klientów lokalnych i międzynarodowych. Jako największy portal nieruchomości w Kambodży od 2009 roku pomagamy kupującym, inwestorom, właścicielom nieruchomości, deweloperom i partnerom pewnie poruszać się po kambodżańskim rynku nieruchomości.

Nasz zespół ponad 90 doświadczonych specjalistów zapewnia pełne wsparcie na każdym etapie procesu nieruchomościowego. Nasz dział doradztwa inwestycyjnego pomaga klientom znaleźć najlepsze możliwości inwestycyjne poprzez analizy rynku, porównania projektów i indywidualne doradztwo inwestycyjne. Oferujemy również usługi sprzedaży apartamentów, willi, gruntów, powierzchni biurowych oraz nieruchomości komercyjnych na terenie całej Kambodży.

Nasz dział wynajmu wspiera zarówno właścicieli nieruchomości, jak i najemców w zakresie wynajmu krótko- i długoterminowego, natomiast dział prawny pomaga klientom w przygotowaniu umów, procedurach przeniesienia własności, dokumentacji i formalnościach związanych z transakcjami. Klienci zagraniczni mogą dokonywać zakupów zdalnie przy pełnym wsparciu naszego zespołu, obejmującym konsultacje online, dokumentację cyfrową oraz koordynację transakcji.

Oferujemy również profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami, pomagając właścicielom utrzymywać i zwiększać wartość ich nieruchomości poprzez zarządzanie najemcami, koordynację konserwacji i wsparcie operacyjne.

Jako wiodąca platforma nieruchomościowa oferujemy także skuteczne rozwiązania marketingowe i reklamowe dla deweloperów, agencji oraz marek związanych z branżą nieruchomości. Nasz wewnętrzny zespół marketingowy zajmuje się promocją projektów, budowaniem marki, kampaniami w mediach społecznościowych oraz premium reklamą zwiększającą widoczność na kambodżańskim rynku.

Pomagamy również klientom na końcowym etapie odbioru nieruchomości, w tym przy inspekcji lokalu, sprawdzaniu usterek, przekazaniu kluczy oraz koordynacji montażu mebli. W przypadku klientów zagranicznych nasz zespół może w pełni zdalnie zarządzać procesem odbioru i przygotowania nieruchomości, dzięki czemu zakup nieruchomości w Kambodży staje się prosty, bezpieczny i wygodny.

Niezależnie od tego, czy chcesz kupić, zainwestować, wynająć, reklamować się czy nawiązać współpracę z nami, nasz doświadczony zespół jest gotowy zapewnić profesjonalne wsparcie na każdym etapie.

 

 

 

 

Zespół mieszkaniowy Kingston Royale – Nowoczesne Apartamenty i Inwestycja Premium w Boeung Tompun, Phnom Penh
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
od
$45,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 36
Opis Projektu Kingston Royale – Nowoczesne Apartamenty i Inwestycja Premium w Boeung Tompun, Phnom Penh Wznosząc się na 36 pięter w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Phnom Penh, Kingston Royale wyznacza nowy standard nowoczesnego życia miejskiego w Boeung Tompun. Ten pres…
Zespół mieszkaniowy Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodża
od
$80,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 39
„Kluczowe Informacje o Projekcie Lokalizacja: Położony w samym sercu Boeng Keng Kang 1 (BKK1), prestiżowej dzielnicy mieszkaniowo-biznesowej popularnej wśród ekspatów i profesjonalistów. Deweloper: Megakim World Corp — zaufana marka w Kambodży z wcześniejszymi udanymi projektami, takim…
Apartamentowiec Time Square 11, znany również jako Time Castle XI
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
od
$49,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 39
Time Square 11, znany również jako Time Castle XI, reprezentuje nową generację miejskiego stylu życia w samym sercu dzielnicy BKK3. Projekt został opracowany przez renomowaną firmę Megakim World Corp. Ten nowoczesny, 39-piętrowy kompleks mieszkalny został stworzony dla osób, które chcą doświ…
