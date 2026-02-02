Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Mieszkania
  4. Bliźniak

Bliźniaki na sprzedaż w Kambodża

Bliźniak Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Phnom Penh, Kambodża
Bliźniak 3 pokoi
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Time Square 8 - dwuosobowe duplesy🔥 Wyłącznie 124; 📍 Górna lokalizacja: 124; 💰 Wysokie plony…
$74,560
Zostaw prośbę
Bliźniak w Khan Daun Penh, Kambodża
Bliźniak
Khan Daun Penh, Kambodża
Powierzchnia 60 m²
CZAS WYKAZU 7 SZTUKALOBBY & DUPLEX✅Doskonała konstrukcja✅Stylowe wnętrze✅Segment Premium✅VIP…
$40,387
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kambodża

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się