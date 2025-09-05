Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Mean Chey
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Khan Mean Chey, Kambodża

2 obiekty total found
Condo w Sangkat Stueng Mean Chey 3, Kambodża
Condo
Sangkat Stueng Mean Chey 3, Kambodża
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
36-piętrowy zabytek mieszkalny wznoszący się w Boeung Tompun, zaledwie kilka minut od rynku …
$49,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Kingston Royale - Nowoczesne miejskie życie w sercu Phnom PenhKingston Przewodniczący Royale…
$40,930
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się