Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Siem Reap Municipality, Kambodża

Siem Reap
9
9 obiektów total found
Willa w Siem Reap, Kambodża
Willa
Siem Reap, Kambodża
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 288 m²
Elegant 4-Sypialnia Villa z Sky Lounge & Yard w Sala Kamreuk, Siem ReapZ ozdobną zielenią, z…
$500,000
Willa w Siem Reap, Kambodża
Willa
Siem Reap, Kambodża
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowoczesny designer Villa z basenem i ogrodem w Svay Dangkum, Siem ReapTen nowoczesny dom łą…
$420,000
Willa w Siem Reap, Kambodża
Willa
Siem Reap, Kambodża
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 548 m²
Jest to rzadka okazja, aby nabyć tę luksusową willę Siem Reap, rezydencję w sześciu sypialni…
$1,30M
Monte OnlineMonte Online
Willa w Siem Reap, Kambodża
Willa
Siem Reap, Kambodża
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 236 m²
Western-Style 3-Bedroom Villa in Borey Melbourne Residence, Siem Reap This Western-style vil…
$320,000
Willa w Siem Reap, Kambodża
Willa
Siem Reap, Kambodża
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 258 m²
Villa Caroline - Twin Villas in the Heart of Siem ReapWitamy w Villa Caroline, ekskluzywnej …
$450,000
Willa w Krous, Kambodża
Willa
Krous, Kambodża
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 m²
Pierwszy-Klasa Życia Redefined - Western-Style Villa w Sambour, Siem ReapPrzejdź do niezrówn…
$880,000
ResideReside
Willa w Siem Reap, Kambodża
Willa
Siem Reap, Kambodża
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 108 m²
Przestronne 4-Sypialnia Villa z basenem w Sala Kamreuk, Siem ReapTa wspaniała willa z cztere…
$450,000
Willa w Krous, Kambodża
Willa
Krous, Kambodża
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 m²
Dwusypialnia Villa z basenem & Rozbudowa Potencjał w Siem ReapTa gustowna willa z dwoma sypi…
$500,000
Willa w Siem Reap, Kambodża
Willa
Siem Reap, Kambodża
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Luksusowa willa z basenem i ogrodem Niedaleko Angkor Golf ResortTa luksusowa willa przy pres…
$590,000
VernaVerna

