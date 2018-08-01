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ODOM

#113C, 1F U07, 31 Mao Tse Toung Blvd (245), Phnom Penh
;
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Company type
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2017
Na platformie
Na platformie
4 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский
Godziny pracy
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Nasi partnerzy
6 agentów 8 agencje
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Nowe budynki
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Centrum biznesowe GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Centrum biznesowe GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Centrum biznesowe GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Centrum biznesowe GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Centrum biznesowe GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Pokaż wszystko Centrum biznesowe GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Centrum biznesowe GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Khan Chbar Ampov, Kambodża
od
$235,900
Liczba kondygnacji 50
GIA Norea - Nowy punkt odniesieniaRozwój miasta Norea GIA obszaru Norea to przełomowy rozwój mieszanych zastosowań z dwoma połączonymi wieżami - GIA Tonle (faza 1) i GIA Phnom (faza 2) - przeznaczony dla biznesu, stylu życia i nowoczesnego życia miejskiego.Zbudowany na miejscu o powierzchni …
Deweloper
ODOM
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Zespół mieszkaniowy Odom Living residences
Zespół mieszkaniowy Odom Living residences
Zespół mieszkaniowy Odom Living residences
Zespół mieszkaniowy Odom Living residences
Zespół mieszkaniowy Odom Living residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Odom Living residences
Zespół mieszkaniowy Odom Living residences
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$250,000
Powierzchnia 78–262 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Deweloper
ODOM
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Zespół mieszkaniowy Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Zespół mieszkaniowy Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Zespół mieszkaniowy Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Zespół mieszkaniowy Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Zespół mieszkaniowy Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Zespół mieszkaniowy Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$320,000
Liczba kondygnacji 30
Powierzchnia 61–118 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Phnom Penh 's Picasso City Garden to 30-piętrowy punkt orientacyjny, opracowany przez Global Titan Stone Real Estate Development, zainspirowany artystyczną fuzją "Naga symbolizm i Kubizm Picassa."Położony w centrum miasta, w pobliżu głównych centrów mieszkalnych, handlowych i gościnność, pro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
221,430
Mieszkanie 2 pokoi
118.0
427,160
Deweloper
ODOM
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Zespół mieszkaniowy Vue Aston
Zespół mieszkaniowy Vue Aston
Zespół mieszkaniowy Vue Aston
Zespół mieszkaniowy Vue Aston
Zespół mieszkaniowy Vue Aston
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vue Aston
Zespół mieszkaniowy Vue Aston
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
od
$53,000
Powierzchnia 45–239 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Deweloper
ODOM
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Zespół mieszkaniowy G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Zespół mieszkaniowy G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Zespół mieszkaniowy G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Zespół mieszkaniowy G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Zespół mieszkaniowy G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Zespół mieszkaniowy G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
od
$98,115
Liczba kondygnacji 67
Powierzchnia 41–116 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Wieża G.A.T.OLuksusowy punkt orientacyjny w BKK1Wzrost 296,5m z 67 piętrami w sercu BKK1, Phnom Penh, G.A.T. O Wieża jest premium mixed- use rozwoju przez MIRAKU Capital and Development Co., Ltd., łącząc japońską precyzję z nowoczesnym wzornictwem Kambodży.Obiekt oferuje 710 jednostek ogółem…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0 – 45.0
98,115 – 142,425
Mieszkanie 2 pokoi
93.0
294,345
Mieszkanie 3 pokoi
116.0
367,140
Deweloper
ODOM
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