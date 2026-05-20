Rezydencja Rising 296.5m with 67 floors in the heart of BKK1, Phnom Penh

Wieża G.A.T.O

Luksusowy punkt orientacyjny w BKK1

Wzrost 296,5m z 67 piętrami w sercu BKK1, Phnom Penh, G.A.T. O Wieża jest premium mixed- use rozwoju przez MIRAKU Capital and Development Co., Ltd., łącząc japońską precyzję z nowoczesnym wzornictwem Kambodży.

Obiekt oferuje 710 jednostek ogółem (472 rezydencje i 238 pokoi hotelowych) i oferuje luksusowe zakwaterowanie od 31 m2 do 443 m2.

Najważniejsze udogodnienia

Niebo nieskończoność basen, niebo bar i ogród (67F)

Penthouses Executive (61F- 66F)

Centrum Wellness: sala gimnastyczna, sala gimnastyczna, sauna, plac pracy i dzieci (48F)

Luksusowe podłogi hotelowe (9F- 26F)

Inteligentny parking na 10 poziomach

Terminy

Start: Q1 2026

Zakończenie: 2030

Przyszła ikona nieruchomości Phnom Penh - idealna zarówno dla życia, jak i inwestycji.