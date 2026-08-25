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Hotele na sprzedaż w Wiedeń, Austria

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4 obiekty total found
Hotel 8 100 m² w Wiedeń, Austria
Hotel 8 100 m²
Wiedeń, Austria
Pokoje 150
Powierzchnia 8 100 m²
Hotel z firmą zarządzającą z długą umową najmu z centralną lokalizacją w Wiedniu. Cena:…
$40,34M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Hotel 3 592 m² w Wiedeń, Austria
Hotel 3 592 m²
Wiedeń, Austria
Pokoje 35
Powierzchnia 3 592 m²
Piętro -2/4
14. Penzing okręgowyNest Natur Hostel znajduje się w 14. dzielnicy Penzing, tuż przy Josef- …
$18,45M
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Hotel 3 591 m² w Wiedeń, Austria
Hotel 3 591 m²
Wiedeń, Austria
Pokoje 77
Powierzchnia 3 591 m²
$21,16M
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Hotel 8 500 m² w Wiedeń, Austria
Hotel 8 500 m²
Wiedeń, Austria
Pokoje 150
Powierzchnia 8 500 m²
Hotel z firmą zarządzającą z długą umową najmu z centralnej lokalizacji w Wiedniu.Cena: 35,0…
$41,19M
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Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Realting.com
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Realting.com
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