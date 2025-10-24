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Kompleks mieszkalny MIDDAL RESIDENCE

Golem, Albania
od
$59,349
od
$1,198/m²
;
5
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ID: 38848
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Central Albania
  • Okolica
    Obwód Tirana
  • Miasto
    Bashkia Kavaje
  • Wioska
    Golem
  • Adres
    Hotel Princ

O kompleksie

Przeniesienie
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Middal Residence jest piętrowym śródziemnomorskim budynkiem położonym 300 m od morza w Mali i Robit, z domkami na poddaszu, trawertyńskimi fasadami oraz dziedzińcem z basenem. Middal Residence to siostrzany budynek Grand Marina, zbudowany przez tego samego dewelopera i z tej samej rodziny produktów. Pięć pięter platerowanych trawertynem owinięte wokół centralnego basenu dziedziniec, z mieszkania na ziemi i górnych piętrach i jeden poziom podziemnego parkingu poniżej. Domy to lofty i mieszkania o powierzchni od około 50 do 92 m ². Cena zależy od planu płatności: · 1,050 €/ m ² przy 90% z góry · 1,100 €/ m ² przy 50% z góry · 1,150 €/ m ² na 20 / 20 / 20 / 20 / 10 raty Widok na basen dodaje €50 / m ². W praktyce dom zaczyna się od około 52,000 euro, a miejsce parkingowe kosztuje 15,000 euro. Wybór pomiędzy Middal i Grand Marina w dużej mierze sprowadza się do końca i budżetu: oba są na tej samej cichej, szynki-backed plaży, zarówno sezonowe pozwalanie lub niskie koszty drugiego domu, i oba są drogie dla kupujących dokonujących pierwszego ruchu do albańskiej nieruchomości. Middal przewiduje 29% zwrot za pierwszy sezon wynajmu i 18% podwyżkę do końca.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 39.5
Cena za m², USD 1,255
Cena mieszkania, USD 49,591

Lokalizacja na mapie

Golem, Albania
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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od
$59,349
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
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I am Albania
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