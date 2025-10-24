Kompleks mieszkalny MIDDAL RESIDENCE

Middal Residence jest piętrowym śródziemnomorskim budynkiem położonym 300 m od morza w Mali i Robit, z domkami na poddaszu, trawertyńskimi fasadami oraz dziedzińcem z basenem. Middal Residence to siostrzany budynek Grand Marina, zbudowany przez tego samego dewelopera i z tej samej rodziny produktów. Pięć pięter platerowanych trawertynem owinięte wokół centralnego basenu dziedziniec, z mieszkania na ziemi i górnych piętrach i jeden poziom podziemnego parkingu poniżej. Domy to lofty i mieszkania o powierzchni od około 50 do 92 m ². Cena zależy od planu płatności: · 1,050 €/ m ² przy 90% z góry · 1,100 €/ m ² przy 50% z góry · 1,150 €/ m ² na 20 / 20 / 20 / 20 / 10 raty Widok na basen dodaje €50 / m ². W praktyce dom zaczyna się od około 52,000 euro, a miejsce parkingowe kosztuje 15,000 euro. Wybór pomiędzy Middal i Grand Marina w dużej mierze sprowadza się do końca i budżetu: oba są na tej samej cichej, szynki-backed plaży, zarówno sezonowe pozwalanie lub niskie koszty drugiego domu, i oba są drogie dla kupujących dokonujących pierwszego ruchu do albańskiej nieruchomości. Middal przewiduje 29% zwrot za pierwszy sezon wynajmu i 18% podwyżkę do końca.