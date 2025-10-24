Kompleks mieszkalny MIDDAL RESIDENCE

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Middal Residence jest piętrowym śródziemnomorskim budynkiem położonym 300 m od morza w Mali i Robit, z domkami na poddaszu, trawertyńskimi fasadami oraz dziedzińcem z basenem.
Middal Residence to siostrzany budynek Grand Marina, zbudowany przez tego samego dewelopera i z tej samej rodziny produktów. Pięć pięter platerowanych trawertynem owinięte wokół centralnego basenu dziedziniec, z mieszkania na ziemi i górnych piętrach i jeden poziom podziemnego parkingu poniżej.
Domy to lofty i mieszkania o powierzchni od około 50 do 92 m ². Cena zależy od planu płatności:
· 1,050 €/ m ² przy 90% z góry
· 1,100 €/ m ² przy 50% z góry
· 1,150 €/ m ² na 20 / 20 / 20 / 20 / 10 raty
Widok na basen dodaje €50 / m ². W praktyce dom zaczyna się od około 52,000 euro, a miejsce parkingowe kosztuje 15,000 euro.
Wybór pomiędzy Middal i Grand Marina w dużej mierze sprowadza się do końca i budżetu: oba są na tej samej cichej, szynki-backed plaży, zarówno sezonowe pozwalanie lub niskie koszty drugiego domu, i oba są drogie dla kupujących dokonujących pierwszego ruchu do albańskiej nieruchomości. Middal przewiduje 29% zwrot za pierwszy sezon wynajmu i 18% podwyżkę do końca.