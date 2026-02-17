Wiek 21 Oksford jest międzynarodową agencją nieruchomości działającą w Albanii w pełnej zgodności z obowiązującym ustawodawstwem tego kraju.
Firma gromadzi licencjonowanych specjalistów różnych narodowości, którzy posiadają silne środowiska akademickie i bogate doświadczenie praktyczne. Ta wielokulturowa struktura zespołowa pozwala agencji skutecznie służyć zarówno klientom lokalnym, jak i międzynarodowym, zachowując jednocześnie wysokie standardy komunikacji i globalnych praktyk biznesowych.
Wszyscy specjaliści działają ściśle w ramach prawnych Albanii, zapewniając:
Pełna przejrzystość prawna transakcji
Zgodność z wymogami regulacyjnymi
Ochrona interesów klientów
Profesjonalne zarządzanie transakcjami o dowolnej złożoności
Podstawową zasadą Century 21 Oksford jest bezkompromisowa reprezentacja i ochrona interesów każdego klienta. Każda transakcja jest zorganizowana z ostrożnym rozpatrzeniem prawnym, bezpieczeństwem finansowym i przewagą strategiczną.
Agencja łączy międzynarodowe standardy jakości z głęboką wiedzą o lokalnym rynku nieruchomości, zapewniając niezawodność, profesjonalizm i długoterminowe partnerstwo.
Usługi oferowane przez Century 21 Oksford
Agencja świadczy pełen wachlarz usług w zakresie profesjonalnych nieruchomości w całej Albanii:
1. Sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości mieszkalne (apartamenty, wille, domy)
Nieruchomości handlowe
Grunty
Nieruchomości inwestycyjne
2. Nabycie nieruchomości
Wyszukiwarka nieruchomości w oparciu o wymagania klienta
Analiza rynku i ocena inwestycji
Organizacja przeglądów nieruchomości
Negocjacje ze sprzedawcami
3. Wsparcie prawne
Weryfikacja statusu prawnego nieruchomości
Kompleksowa należyta staranność
Przegląd dokumentacji
Notarialne wsparcie transakcji
Rejestracja tytułu własności
4. Doradztwo inwestycyjne
Rentowność i analiza ROI
Wybór najmu nieruchomości inwestycyjnych
Ponowne planowanie strategii
Usługi doradcze dla inwestorów zagranicznych
5. Wsparcie dla klientów międzynarodowych
Konsultacje w sprawie ustawodawstwa albańskiego
Pełne wsparcie transakcji
Pomoc przy otwieraniu rachunków bankowych
Wytyczne w sprawie opodatkowania
6. Usługi posprzedażne
Pomoc w zakresie zarządzania nieruchomościami
Wsparcie w zakresie zarządzania wynajmem
Bieżące doradztwo inwestycyjne
Głównym celem firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa, przejrzystości i maksymalnych korzyści dla swoich klientów na każdym etapie współpracy.