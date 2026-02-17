O agencji

Wiek 21 Oksford jest międzynarodową agencją nieruchomości działającą w Albanii w pełnej zgodności z obowiązującym ustawodawstwem tego kraju.

Firma gromadzi licencjonowanych specjalistów różnych narodowości, którzy posiadają silne środowiska akademickie i bogate doświadczenie praktyczne. Ta wielokulturowa struktura zespołowa pozwala agencji skutecznie służyć zarówno klientom lokalnym, jak i międzynarodowym, zachowując jednocześnie wysokie standardy komunikacji i globalnych praktyk biznesowych.

Wszyscy specjaliści działają ściśle w ramach prawnych Albanii, zapewniając:

Pełna przejrzystość prawna transakcji

Zgodność z wymogami regulacyjnymi

Ochrona interesów klientów

Profesjonalne zarządzanie transakcjami o dowolnej złożoności

Podstawową zasadą Century 21 Oksford jest bezkompromisowa reprezentacja i ochrona interesów każdego klienta. Każda transakcja jest zorganizowana z ostrożnym rozpatrzeniem prawnym, bezpieczeństwem finansowym i przewagą strategiczną.

Agencja łączy międzynarodowe standardy jakości z głęboką wiedzą o lokalnym rynku nieruchomości, zapewniając niezawodność, profesjonalizm i długoterminowe partnerstwo.