Ish Fusha e Aviacionit, rr. Dafinave nd.2
;
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2012
Na platformie
Na platformie
3 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Strona internetowa
Strona internetowa
www.century21albania.com/en/office/century%2021%20oksford.html
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Wiek 21 Oksford jest międzynarodową agencją nieruchomości działającą w Albanii w pełnej zgodności z obowiązującym ustawodawstwem tego kraju.

Firma gromadzi licencjonowanych specjalistów różnych narodowości, którzy posiadają silne środowiska akademickie i bogate doświadczenie praktyczne. Ta wielokulturowa struktura zespołowa pozwala agencji skutecznie służyć zarówno klientom lokalnym, jak i międzynarodowym, zachowując jednocześnie wysokie standardy komunikacji i globalnych praktyk biznesowych.

Wszyscy specjaliści działają ściśle w ramach prawnych Albanii, zapewniając:

Pełna przejrzystość prawna transakcji

Zgodność z wymogami regulacyjnymi

Ochrona interesów klientów

Profesjonalne zarządzanie transakcjami o dowolnej złożoności

Podstawową zasadą Century 21 Oksford jest bezkompromisowa reprezentacja i ochrona interesów każdego klienta. Każda transakcja jest zorganizowana z ostrożnym rozpatrzeniem prawnym, bezpieczeństwem finansowym i przewagą strategiczną.

Agencja łączy międzynarodowe standardy jakości z głęboką wiedzą o lokalnym rynku nieruchomości, zapewniając niezawodność, profesjonalizm i długoterminowe partnerstwo.

Usługi

Usługi oferowane przez Century 21 Oksford

Agencja świadczy pełen wachlarz usług w zakresie profesjonalnych nieruchomości w całej Albanii:

1. Sprzedaż nieruchomości

Nieruchomości mieszkalne (apartamenty, wille, domy)

Nieruchomości handlowe

Grunty

Nieruchomości inwestycyjne

2. Nabycie nieruchomości

Wyszukiwarka nieruchomości w oparciu o wymagania klienta

Analiza rynku i ocena inwestycji

Organizacja przeglądów nieruchomości

Negocjacje ze sprzedawcami

3. Wsparcie prawne

Weryfikacja statusu prawnego nieruchomości

Kompleksowa należyta staranność

Przegląd dokumentacji

Notarialne wsparcie transakcji

Rejestracja tytułu własności

4. Doradztwo inwestycyjne

Rentowność i analiza ROI

Wybór najmu nieruchomości inwestycyjnych

Ponowne planowanie strategii

Usługi doradcze dla inwestorów zagranicznych

5. Wsparcie dla klientów międzynarodowych

Konsultacje w sprawie ustawodawstwa albańskiego

Pełne wsparcie transakcji

Pomoc przy otwieraniu rachunków bankowych

Wytyczne w sprawie opodatkowania

6. Usługi posprzedażne

Pomoc w zakresie zarządzania nieruchomościami

Wsparcie w zakresie zarządzania wynajmem

Bieżące doradztwo inwestycyjne

Głównym celem firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa, przejrzystości i maksymalnych korzyści dla swoich klientów na każdym etapie współpracy.

Certyfikaty
Skan licencji Skan licencji
Nasi agenci w Albania
Oksana Genkina
Oksana Genkina
