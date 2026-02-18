Apart hotel Spa Rezident

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Комплекс SPA RESIDENCE
Комплекс с аквапарком, оздоровительным спа-центром и апартаментами.
Квартира в белом каркасе.
250м от моря.
Проект от Accor под брендом Mercure.
Дата сдачи блока А: 31 августа 2025 года.
Имеется подземный паркинг на 200 машиномест.
Из-за того, что местность гористая, расположение всех блоков таково, что из каждой квартиры открывается прекрасный вид на море, а здания не мешают друг другу.
Вся территория закрыта. Здесь есть аквапарк, несколько бассейнов, а также горки для взрослых и бассейны с горками для детей.
Детская площадка, детский центр с услугами няни и инструктора.
Баскетбольная площадка.
Футбольный сайт.
Корт.
Скалодром с соответствующим сервисом и с инструкторами.
Недалеко от комплекса находится термальный источник ( в 5 минутах ) и частный пляж другого комплекса Novotel, всего в 3 минутах езды будет предоставлен транспорт и предоставлен для передвижения к термальному источнику и до пляжа.
Схема оплаты:
ПВ 30%
Рассрочка на 36 месяцев.
Великобритания 40%, владелец 60%
Стоимость услуги 0,90 $ за кв.м.