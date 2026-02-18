Apart hotel Spa Rezident

Комплекс SPA RESIDENCE Комплекс с аквапарком, оздоровительным спа-центром и апартаментами. Квартира в белом каркасе. 250м от моря. Проект от Accor под брендом Mercure. Дата сдачи блока А: 31 августа 2025 года. Имеется подземный паркинг на 200 машиномест. Из-за того, что местность гористая, расположение всех блоков таково, что из каждой квартиры открывается прекрасный вид на море, а здания не мешают друг другу. Вся территория закрыта. Здесь есть аквапарк, несколько бассейнов, а также горки для взрослых и бассейны с горками для детей. Детская площадка, детский центр с услугами няни и инструктора. Баскетбольная площадка. Футбольный сайт. Корт. Скалодром с соответствующим сервисом и с инструкторами. Недалеко от комплекса находится термальный источник ( в 5 минутах ) и частный пляж другого комплекса Novotel, всего в 3 минутах езды будет предоставлен транспорт и предоставлен для передвижения к термальному источнику и до пляжа. Схема оплаты: ПВ 30% Рассрочка на 36 месяцев. Великобритания 40%, владелец 60% Стоимость услуги 0,90 $ за кв.м.