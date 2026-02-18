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Apart hotel Spa Rezident

Batumi, Georgia
from
$41,667
;
6
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ID: 3683
New building ID on Realting
Last update: 29/06/2026

Location

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  • Country
    Georgia
  • State
    Autonomous Republic of Adjara
  • City
    Batumi

Property characteristics

Property parameters

  • Class
    Class
    Comfort class
  • Type of new building construction
    Type of new building construction
    Monolithic
  • The year of construction
    The year of construction
    2025
  • Number of floors
    Number of floors
    11

About the complex

Комплекс SPA RESIDENCE Комплекс с аквапарком, оздоровительным спа-центром и апартаментами. Квартира в белом каркасе. 250м от моря. Проект от Accor под брендом Mercure. Дата сдачи блока А: 31 августа 2025 года. Имеется подземный паркинг на 200 машиномест. Из-за того, что местность гористая, расположение всех блоков таково, что из каждой квартиры открывается прекрасный вид на море, а здания не мешают друг другу. Вся территория закрыта. Здесь есть аквапарк, несколько бассейнов, а также горки для взрослых и бассейны с горками для детей. Детская площадка, детский центр с услугами няни и инструктора. Баскетбольная площадка. Футбольный сайт. Корт. Скалодром с соответствующим сервисом и с инструкторами. Недалеко от комплекса находится термальный источник ( в 5 минутах ) и частный пляж другого комплекса Novotel, всего в 3 минутах езды будет предоставлен транспорт и предоставлен для передвижения к термальному источнику и до пляжа. Схема оплаты: ПВ 30% Рассрочка на 36 месяцев. Великобритания 40%, владелец 60% Стоимость услуги 0,90 $ за кв.м.
Properties in the complex
Type
Area, m²
Price per m², USD
Property cost, USD
Apartments Apartment
Area, m² 32.3
Price per m², USD 1,379
Apartment price, USD 47,450

Location on the map

Batumi, Georgia
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Apart hotel Spa Rezident
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from
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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Finishing options Finished
The year of construction 2026
Number of floors 3
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