Maisons neuves en Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis

Mina Al arab
2
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$4,94M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
NB Collection par RAK Properties – Elite Vivre sur les rives de Mina Al Arab.Résidences privées en bord de mer avec architecture intemporelle.Villas de 4 chambres à coucherAperçu du projet :La collection NB de RAK Properties est une enclave résidentielle exclusive de villas et de maisons de …
Grupo WAME Real Estate
Villa Marbella
Villa Marbella
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$1,46M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Exquisite villa Marbella on the shores of the Arabian Sea! Excellent option for living, resale and rental (ROI - 6% in $)! We will provide an investor catalog! It is possible to obtain a residence permit! The complex is completed! Infrastructure: private beach, golf courses, spa, modern gym…
DDA Real Estate
Villa Falcon Island
Villa Falcon Island
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$2,12M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Villa dans le projet de luxe Falcon Island à Ras Al Khaimah ! Superbe vue panoramique ! Des équipements haut de gamme pour une vie confortable ! Proche de la mer ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire ou un plan de versement avantageux aux Émirats arabes unis ! Commodités…
DDA Real Estate
