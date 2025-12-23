  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Ajman
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Ajman, Émirats arabes unis

appartements
9
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Sea Glints Mansions
Villa Sea Glints Mansions
Villa Sea Glints Mansions
Villa Sea Glints Mansions
Villa Sea Glints Mansions
Afficher tout Villa Sea Glints Mansions
Villa Sea Glints Mansions
Ajman, Émirats arabes unis
depuis
$8,47M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Exclusive villa in the new community Sea Glints Mansions! For life and investment! Guaranteed investment income - from 10%! We will provide an investor catalog! Partially furnished! Due date - 1st quarter. 2026 The villa layouts include a spacious living and dining area, three entrances to…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Sur la carte
Realting.com
Aller