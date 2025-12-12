  1. Realting.com
  Émirats arabes unis
  Al Marmoom
  Nouvelles maisons

Maisons neuves en Al Marmoom, Émirats arabes unis

Maison de ville Nima The Valley by Emaar
Maison de ville Nima The Valley by Emaar
Al Marmoom, Émirats arabes unis
depuis
$571,759
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Emaar, the renowned builder, presents "Nima", a project of 4 to 5 bedroom townhouses surrounded by verdant landscapes. The Valley is a scenic new city with modern residential developments that draw inspiration from the vast sparkling sands and lush green open spaces. It is a self-reliant com…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa Rivana The Valley by Emaar
Villa Rivana The Valley by Emaar
Al Marmoom, Émirats arabes unis
depuis
$762,440
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Rivana is a collection of exclusive 3-4 bedroom Twin Villas by the renowned developer Emaar. These townhouses are nestled in lush green spaces within The Valley, a new town that blends modern living with the beauty of the desert. The Valley is a self-sustaining community that offers a variet…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Villa Alana the Valley by Emaar
Villa Alana the Valley by Emaar
Al Marmoom, Émirats arabes unis
depuis
$953,050
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Alana" is the name of the new villas designed by Emaar. These TwinVillas have 3 to 5 bedrooms and are available for sale. The Valley is a serene and beautiful community, surrounded by nature and waterways that harmonize with the town centre. This fabulous complex offers various recreational …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
