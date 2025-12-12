  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Al Ain
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Al Ain, Émirats arabes unis

Al Faqa
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Afficher tout Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Al Faqa, Émirats arabes unis
depuis
$405,665
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Bienvenue dans un endroit où vous pouvez vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Poussé pour être la communauté la plus convoitée des EAU, Arabian Hills Estate est l'endroit où vous allez construire votre maison parfaite et façonner votre style de vie idéal dans une communauté dynamique a…
Agence
Easy Life Property
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller