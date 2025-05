Villa The Oasis - Address Villas

L'Oasis by Emaar est l'un des plus grands développements de Dubaï, couvrant 9,4 millions de mètres carrés de magnificence étonnante, y compris 7 000 résidences, des parcelles étendues, des vues panoramiques, de l'eau cristalline et des parcs verdoyants.

Le projet propose une sélection de villas de luxe de 4, 5 et 6 chambres, toutes conçues pour répondre à vos besoins et à vos désirs.

Adresse Villas – Tierra est une collection exclusive de résidences de marque, où eaux cristallines et verdure vibrante vous entourent, évoquant un mode de vie de style de station. Plongez dans un paradis de voies navigables, de lagons et de plages, et trouvez votre retraite personnelle dans cette communauté exclusive.



• Plages de sable

• Lacs et lagunes variables

• Canals d'eau

Services communautaires :

Lagune cristalline avec eau nageable

Clubhouse exploité par Address Hotels

Spa et zones de bien-être extérieur

Installations de fitness et de gym de pointe

Piscines multiples (privées et communautaires)

Jogging et pistes cyclables

Parcs familiaux, jardins thématiques et terrains de jeux

Cafés, restaurants et promenades au détail

Services de sécurité et de conciergerie 24/7

Accès réservé aux résidents aux zones de bien-être et de loisirs premium

Premier emplacement et connectivité :

15 minutes pour le centre-ville de Dubaï

12 minutes pour Dubai Marina

10 minutes pour Dubai Hills Estate

20 minutes pour l'aéroport international de Dubaï

Accès direct à Al Khail Road et Sheikh Zayed Bin Hamdan Street

Proche des écoles internationales, des centres de soins de santé et des centres de vente au détail