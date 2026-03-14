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Maisons neuves en Al Hamriyah, Émirats arabes unis

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Villa Al Thuraya Island
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Al Hamriyah, Émirats arabes unis
depuis
$1,06M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Villa de luxe dans le nouveau projet Al Thuraya Island à Sharjah! Idéal pour vivre et investir! Entouré de verdure luxuriante! Pour les amoureux des promenades et de la nature! Infrastructure développée! Près de la plage! Plan de versement sans %! La villa dispose de places de parking et d'…
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