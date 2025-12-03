  1. Realting.com
Maisons neuves en Abou Dabi, Émirats arabes unis

Abou Dabi
6
Ghadeer Al Tayr
3
Al Ain
1
Al Faqa
1
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Afficher tout Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$3,01M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 1 022 m²
1 objet immobilier 1
Agence
DDA Real Estate
Village de chalets Reem Hills
Village de chalets Reem Hills
Village de chalets Reem Hills
Village de chalets Reem Hills
Village de chalets Reem Hills
Village de chalets Reem Hills
Village de chalets Reem Hills
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$3,17M
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 1 068–1 163 m²
3 objets immobiliers 3
Reem Hills is a Q Properties development under the umbrella of Q Holding. It is a gated community in a truly unique location on Abu Dhabi's Reem Island, designed to allow residents to indulge their senses in a unique and luxurious environment by providing an escape from the pressures of toda…
Agence
Unique Homes Worldwide Properties
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Afficher tout Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
depuis
$1,50M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
OneOne
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Afficher tout Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$1,33M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
An elegant villa in the luxurious Kayan Phase 2 community! An excellent option for living and investment! High rental income - from 10%! We will provide an investor catalog! Interest-free installments! Due date - 1st quarter. 2026 Amenities: Community Center, Private Marina, Private Beach …
Agence
DDA Real Estate
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Afficher tout Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
depuis
$8,20M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
SHA Villas embody the SHA lifestyle, offering a continuous journey towards optimal health and a personal haven for seclusion, allowing you to restore your spirit and body when needed.   Here, you will discover a world of natural beauty that includes lush gardens, pristine beaches, and …
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Afficher tout Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$2,26M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Afficher tout Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
depuis
$1,97M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Villa in the new luxury project Ohana By The Sea in Abu Dhabi on the Arabian Gulf coast! Fully furnished! Interest-free installments! Perfect for living and investment! Due date: 2nd quarter 2025 Amenities: snow-white private beach, own landscaped gardens on site, sports and playgrounds, p…
Agence
DDA Real Estate
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Afficher tout Villa Marbella
Villa Marbella
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$1,85M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Welcome to Marbella, where you can enjoy premium living in a coastal community located in the heart of Bloom Living, a fully integrated and comprehensively equipped mixed-use complex in Zayed City, Abu Dhabi.   Inspired by Mediterranean Spanish architecture and complemented by the comf…
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Afficher tout Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Al Faqa, Émirats arabes unis
depuis
$405,665
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Bienvenue dans un endroit où vous pouvez vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Poussé pour être la communauté la plus convoitée des EAU, Arabian Hills Estate est l'endroit où vous allez construire votre maison parfaite et façonner votre style de vie idéal dans une communauté dynamique a…
Agence
Easy Life Property
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Afficher tout Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$952,740
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Agence
DDA Real Estate
Villa Bloom Living Almeria
Villa Bloom Living Almeria
Villa Bloom Living Almeria
Villa Bloom Living Almeria
Villa Bloom Living Almeria
Afficher tout Villa Bloom Living Almeria
Villa Bloom Living Almeria
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$1,24M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Villa dans la nouvelle communauté de luxe Bloom Living Almeria à Abu Dhabi ! Infrastructure exclusive! Finitions clé en main de haute qualité, cuisines entièrement finies et terrains aménagés ! Très bien situé ! Pour la vie et l'investissement ! Nous trouverons des logements avec un taux hyp…
Agence
DDA Real Estate
