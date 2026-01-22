  1. Realting.com
Maisons neuves en Charjah, Émirats arabes unis

Charjah
5
Al Hamriyah
1
Villa Saro 3
Villa Saro 3
Villa Saro 3
Villa Saro 3
Villa Saro 3
Villa Saro 3
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$1,43M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Exquisite villa in Saro 3 community in the heart of Masaar in Sharjah! We will provide an investor catalog! Perfect for living and investment! Interest-free installments! Fully furnished kitchen and all necessary appliances! Due date: 2nd quarter 2026 Amenities: Jogging and cycling tracks,…
DDA Real Estate
Villa Madain Square
Villa Madain Square
Villa Madain Square
Villa Madain Square
Villa Madain Square
Villa Madain Square
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$661,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Villas premium Madain Square situées au cœur de Sharjah ! Le point fort du projet est l'aménagement paysager avec des espèces rares d'arbres exotiques d'Afrique et d'Asie ! Infrastructure développée! Cuisine entièrement équipée avec appareils électroménagers ! Nous trouverons des logements a…
DDA Real Estate
Maison de ville Saro 1
Maison de ville Saro 1
Maison de ville Saro 1
Maison de ville Saro 1
Maison de ville Saro 1
Maison de ville Saro 1
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$698,904
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Elegant townhouse in the new Saro 1 complex in the heart of Masaar in Sharjah! Furnished kitchen and necessary household appliances! A wonderful apartment for living and investment! Amenities: Jogging and cycling tracks, yoga and meditation, children's playgrounds, swimming pool, gymnasium,…
DDA Real Estate
Maison de ville Saro 2
Maison de ville Saro 2
Maison de ville Saro 2
Maison de ville Saro 2
Maison de ville Saro 2
Maison de ville Saro 2
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$767,671
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Elegant townhouse in the new Saro 2 complex in the heart of Masaar in Sharjah! Interest-free installments! Perfect for living and investment! We will provide an investor catalog! Amenities: Jogging and cycling tracks, yoga and meditation, children's playgrounds, swimming pool, gymnasium, ou…
DDA Real Estate
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
depuis
$1,06M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Villa de luxe dans le nouveau projet Al Thuraya Island à Sharjah! Idéal pour vivre et investir! Entouré de verdure luxuriante! Pour les amoureux des promenades et de la nature! Infrastructure développée! Près de la plage! Plan de versement sans %! La villa dispose de places de parking et d'…
DDA Real Estate
Villa Sequoia 2
Villa Sequoia 2
Villa Sequoia 2
Villa Sequoia 2
Villa Sequoia 2
Villa Sequoia 2
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$1,45M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Villa in the Sequoia 2 multifunctional complex in Sharjah! Furnished kitchen and all necessary appliances! Interest-free installments! Perfect for comfortable living and investment! Infrastructure: yoga areas, jogging and cycling paths, outdoor swimming pools, sports grounds, parking for re…
DDA Real Estate
