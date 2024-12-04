Maison de ville DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER

Détresse ! Énorme Townhouse à bas prix à Dubaï





Pourquoi cette villa hors plan à Dubaï est une opportunité d'investissement de grande valeur

Investir dans une villa hors plan à Dubaï offre aujourd'hui l'un des rendements ajustés au risque les plus élevés de la région, en particulier au sein d'une communauté planifiée qui offre un mode de vie, des infrastructures et une croissance du capital à long terme. Voici les principales raisons pour lesquelles cette propriété se distingue:

1. Risque élevé d'appréciation du capital

Dubai villa et le segment de maison de ville a montré l'un des plus forts taux d'appréciation au monde.

Les actifs hors plan bien situés dans les collectivités établies enregistrent souvent une croissance de 20 à 35 % par transfert, en raison de l'offre limitée et de la demande continue des utilisateurs finaux.

2. Point d'entrée inférieur, levier supérieur

Comme il s'agit d'un actif hors plan, l'investisseur entre à un prix inférieur au marché avec un plan de paiement structuré.

Seulement 521 700 AED sont maintenant nécessaires pour transférer la propriété, tandis que les autres versements se poursuivent jusqu'en 2026 - vous permettant de contrôler un actif de grande valeur avec un capital initial minimal.

3. Fort rendement de location après la remise

La demande de villas modernes dans les communautés familiales a augmenté à Dubaï.

Au moment de la remise, cette villa de 5 chambres peut générer des rendements locatifs nets de 6 à 8 %, dépassant de beaucoup les marchés traditionnels en Europe et en Asie.

4. La vie dans la collectivité de primes entraîne la demande des utilisateurs finaux

Cette villa est située à l'intérieur d'une communauté autosuffisante et riche en commodité:

Parcs privés et espaces verts

Pistes pédestres et cyclables

Pools communautaires

Installations de fitness et de bien-être

Commerce de détail, cafés et zones récréatives

Ces caractéristiques rendent la propriété très attrayante pour les familles, le segment de locataires le plus stable et fiable de Dubaï.

5. Vue du parc + Mise en page moderne = Valeur de revente plus élevée

Avec une vue sur le parc, des intérieurs bien conçus et un aménagement efficace de 5 chambres, la villa a un avantage naturel en valeur de revente.

Les propriétés avec un tel positionnement se vendent généralement plus rapidement et à une prime par rapport aux unités orientées vers l'intérieur.

6. Marché sécurisé et réglementé

Le secteur immobilier de Dubaï est l'un des marchés les plus strictement réglementés au monde :

Protection des séquestres RERA

Règles transparentes

Normes de transfert

Une gouvernance forte

Cela garantit une sécurité maximale pour les acheteurs hors plan et une transparence au niveau institutionnel.

7. Croissance à long terme de l'économie des Émirats arabes unis

La population de Dubai est en croissance de plus de 100 000 habitants par an, sous l'impulsion :

Nouvelles réformes des visas

Migration mondiale des talents

Réinstallation des entreprises

Développement économique

La demande de villas de qualité dépasse considérablement l'offre, créant une tendance à la hausse continue pour les évaluations des villas.

En résumé:

Cette villa offre une rare combinaison de:

capital d'entrée faible + emplacement de la collectivité principale + forte appréciation + fort revenu locatif

— en faire un investissement idéal tant pour le gain à court terme que pour la constitution de richesses à long terme.

Si vous voulez, je peux aussi vous préparer :

✔ Une brochure sur les investisseurs

✔ Une version d'envoi de WhatsApp

✔ Tableau de projection du ROI (1, 3, 5 ans)

✔ Comparaison avec des communautés similaires

Dites-moi quel format vous préférez.