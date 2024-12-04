  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Maison de ville DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER

Maison de ville DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$999,000
depuis
$314/m²
02/12/2025
$999,000
02/12/2025
$3,62M
02/12/2025
$3,48M
;
Premium Premium
16
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 32975
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Détresse ! Énorme Townhouse à bas prix à Dubaï

Pourquoi cette villa hors plan à Dubaï est une opportunité d'investissement de grande valeur

Investir dans une villa hors plan à Dubaï offre aujourd'hui l'un des rendements ajustés au risque les plus élevés de la région, en particulier au sein d'une communauté planifiée qui offre un mode de vie, des infrastructures et une croissance du capital à long terme. Voici les principales raisons pour lesquelles cette propriété se distingue:

1. Risque élevé d'appréciation du capital

Dubai villa et le segment de maison de ville a montré l'un des plus forts taux d'appréciation au monde.
Les actifs hors plan bien situés dans les collectivités établies enregistrent souvent une croissance de 20 à 35 % par transfert, en raison de l'offre limitée et de la demande continue des utilisateurs finaux.

2. Point d'entrée inférieur, levier supérieur

Comme il s'agit d'un actif hors plan, l'investisseur entre à un prix inférieur au marché avec un plan de paiement structuré.
Seulement 521 700 AED sont maintenant nécessaires pour transférer la propriété, tandis que les autres versements se poursuivent jusqu'en 2026 - vous permettant de contrôler un actif de grande valeur avec un capital initial minimal.

3. Fort rendement de location après la remise

La demande de villas modernes dans les communautés familiales a augmenté à Dubaï.
Au moment de la remise, cette villa de 5 chambres peut générer des rendements locatifs nets de 6 à 8 %, dépassant de beaucoup les marchés traditionnels en Europe et en Asie.

4. La vie dans la collectivité de primes entraîne la demande des utilisateurs finaux

Cette villa est située à l'intérieur d'une communauté autosuffisante et riche en commodité:

  • Parcs privés et espaces verts

  • Pistes pédestres et cyclables

  • Pools communautaires

  • Installations de fitness et de bien-être

  • Commerce de détail, cafés et zones récréatives

Ces caractéristiques rendent la propriété très attrayante pour les familles, le segment de locataires le plus stable et fiable de Dubaï.

5. Vue du parc + Mise en page moderne = Valeur de revente plus élevée

Avec une vue sur le parc, des intérieurs bien conçus et un aménagement efficace de 5 chambres, la villa a un avantage naturel en valeur de revente.
Les propriétés avec un tel positionnement se vendent généralement plus rapidement et à une prime par rapport aux unités orientées vers l'intérieur.

6. Marché sécurisé et réglementé

Le secteur immobilier de Dubaï est l'un des marchés les plus strictement réglementés au monde :

  • Protection des séquestres RERA

  • Règles transparentes

  • Normes de transfert

  • Une gouvernance forte

Cela garantit une sécurité maximale pour les acheteurs hors plan et une transparence au niveau institutionnel.

7. Croissance à long terme de l'économie des Émirats arabes unis

La population de Dubai est en croissance de plus de 100 000 habitants par an, sous l'impulsion :

  • Nouvelles réformes des visas

  • Migration mondiale des talents

  • Réinstallation des entreprises

  • Développement économique

La demande de villas de qualité dépasse considérablement l'offre, créant une tendance à la hausse continue pour les évaluations des villas.

En résumé:

Cette villa offre une rare combinaison de:
capital d'entrée faible + emplacement de la collectivité principale + forte appréciation + fort revenu locatif
— en faire un investissement idéal tant pour le gain à court terme que pour la constitution de richesses à long terme.

Si vous voulez, je peux aussi vous préparer :
✔ Une brochure sur les investisseurs
✔ Une version d'envoi de WhatsApp
✔ Tableau de projection du ROI (1, 3, 5 ans)
✔ Comparaison avec des communautés similaires

Dites-moi quel format vous préférez.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Maison de ville Taormina Village
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$784,762
Villa Cavalli Estates
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$5,31M
Villa Avena
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,19M
Villa Bloom Living Almeria
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$1,24M
Villa Al Thuraya Island
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
depuis
$1,06M
Vous regardez
Maison de ville DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$999,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Maison de ville Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Maison de ville Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Maison de ville Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Maison de ville Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Maison de ville Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Maison de ville Waterfront-Inspired Luxury Living with Panoramic Community Views / DAMAC Riverside Views
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$327,424
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Riverside – Collection Vues par DAMAC.Une vie de luxe inspirée par le front de mer avec des vues panoramiques de la communauté.Maisons de ville de 1 & 2 chambres à coucherAperçu du projet :DAMAC Riverside – Views Collection est une enclave exclusive dans la nouvelle communauté riveraine de D…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Laisser une demande
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Villa Al Thuraya Island
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
depuis
$1,06M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Villa de luxe dans le nouveau projet Al Thuraya Island à Sharjah! Idéal pour vivre et investir! Entouré de verdure luxuriante! Pour les amoureux des promenades et de la nature! Infrastructure développée! Près de la plage! Plan de versement sans %! La villa dispose de places de parking et d'…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Farm Gardens 2
Villa Farm Gardens 2
Villa Farm Gardens 2
Villa Farm Gardens 2
Villa Farm Gardens 2
Afficher tout Villa Farm Gardens 2
Villa Farm Gardens 2
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,97M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 3
Luxury villa in the new Farm Gardens 2 community! Profitable investment! High rental yield - from 10% in $! We will provide an investor catalog! Amenities: children's playgrounds, yoga areas, animal farm, sports fields, botanical garden, outdoor picnic areas, gym and fitness center, childre…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications