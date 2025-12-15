  1. Realting.com
  Émirats arabes unis
  Ghadeer Al Tayr
  Nouvelles maisons

Maisons neuves en Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis

Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
depuis
$1,50M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Langues
English, Русский, Українська
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
depuis
$1,97M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Villa in the new luxury project Ohana By The Sea in Abu Dhabi on the Arabian Gulf coast! Fully furnished! Interest-free installments! Perfect for living and investment! Due date: 2nd quarter 2025 Amenities: snow-white private beach, own landscaped gardens on site, sports and playgrounds, p…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
depuis
$8,20M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
SHA Villas embody the SHA lifestyle, offering a continuous journey towards optimal health and a personal haven for seclusion, allowing you to restore your spirit and body when needed.   Here, you will discover a world of natural beauty that includes lush gardens, pristine beaches, and …
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Langues
English, Русский, Українська
