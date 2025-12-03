  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Buyukcekmece
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Buyukcekmece, Turquie

appartements
19
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Afficher tout Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$769,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le projet de villa est situé à Buyukcekmece, à savoir Kumburgaz du côté européen d'Istanbul, une zone connue pour sa belle nature et son climat agréable.Les villas sont construites sur une superficie de 7 700 m2 et se composent de 18 villas privées et indépendantes d'une beauté, d'une splend…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Afficher tout Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Ozgurluk Caddesi, Turquie
depuis
$960,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le projet de villa est situé à Buyukcekmece, à Kumburgaz du côté européen d'Istanbul, à 7 minutes de la plage de Kumburgaz, une zone connue pour sa belle nature et son climat agréable.Le complexe de villas est construit sur une superficie de 15 500 m2 et se compose de 30 villas indépendantes…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Afficher tout Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$1,10M
Options de finition Аvec finition
Le projet de villa est situé à Buyukcekmece, à 400 mètres de la mer, à 1 km de la route D-100, à 1,5 km de l'hôpital d'État, à 2 km du lac Buyukcekmece, à 6 km du Centre international des expositions et à 30 km de l'aéroport d'Istanbul.Les villas disposent de jardins spacieux privés, piscine…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Karon PhuketKaron Phuket
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Afficher tout Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$1,32M
Le complexe du parc Feza comprend 22 villas de 3 types différents, d'un étage ou de deux étages.Caractéristiques de la maison:Maison 1 surface: 422 m2 / 265 m2Maison 2 surface: 588 m2 / 347 m2Nombre d'étages: 2Nombre de chambres : 4, 5Nombre de salles de bains: 3,4Salle du personnel : 1Toute…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller