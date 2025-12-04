  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Région de Marmara
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Région de Marmara, Turquie

Istanbul
11
Beylikduzu
1
Sariyer
2
Basaksehir
3
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Basaksehir, Turquie
depuis
$810,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 240–300 m²
3 objets immobiliers 3
Superficie totale du terrain : 57 000 m2 177 villas et jardin privé pour chaque villa Type de villa : 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Gamme de tailles de villa : 214 m2 à 300 m2 Gamme de superficies de jardin : 63 m2 à 509 m2 Revêtement extérieur spécial en pierre naturelle 2 parkings pour chaque v…
Mehal Group
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Turquie
depuis
$496,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Il n'y a pas d'autre choix que de s'en servir.Il s'agit d'un programme d'études et d'études.Il n'y a pas de différence entre les deux.- две сюальни.Il n'y a pas de problème.Il y a des gens qui ne sont pas là.Il y a des gens qui ont besoin d'aide.ссе таунхаусы сдаются с солной отделкой, котор…
Smart Home
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$769,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le projet de villa est situé à Buyukcekmece, à savoir Kumburgaz du côté européen d'Istanbul, une zone connue pour sa belle nature et son climat agréable.Les villas sont construites sur une superficie de 7 700 m2 et se composent de 18 villas privées et indépendantes d'une beauté, d'une splend…
Smart Home
Villa Luxury Villa in İstanbul
Sariyer, Turquie
depuis
$5,16M
Options de finition Аvec finition
1 objet immobilier 1
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Ozgurluk Caddesi, Turquie
depuis
$960,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le projet de villa est situé à Buyukcekmece, à Kumburgaz du côté européen d'Istanbul, à 7 minutes de la plage de Kumburgaz, une zone connue pour sa belle nature et son climat agréable.Le complexe de villas est construit sur une superficie de 15 500 m2 et se compose de 30 villas indépendantes…
Smart Home
Maison de ville Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Maison de ville Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Izmit, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
This villa complex is located in the province of Kocaeli, in the Basiskele suburb of Izmit. Located in the Basiskele-Tinaztepe neighborhood, one of Kocaeli's most popular residential areas, this exclusive villa project offers a privileged lifestyle thanks to its proximity to the city cent…
Smart Home
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Arnavutkoy, Turquie
depuis
$497,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 360 m²
1 objet immobilier 1
VILLA À VENDRE À BAHÇEŞEHİR NOUS OFFRONS LA POSSIBILITÉ DE PAIEMENT échelonné avec un acompte de 50 % pendant 6 à 26 MOIS Le projet au style de vie moderne et à l'architecture italienne est situé à Bahçeşehir et se compose de 4+1 villas avec jardins. Le projet, composé de 232 villas sur…
Mehal Group
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$1,10M
Options de finition Аvec finition
Le projet de villa est situé à Buyukcekmece, à 400 mètres de la mer, à 1 km de la route D-100, à 1,5 km de l'hôpital d'État, à 2 km du lac Buyukcekmece, à 6 km du Centre international des expositions et à 30 km de l'aéroport d'Istanbul.Les villas disposent de jardins spacieux privés, piscine…
Smart Home
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Basiskele, Turquie
depuis
$1,88M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Country Bahçecik project is located on an area of 15.300 m2, as 12 mansions, each more exclusive than the other. Each of our mansions has an area of 964 m2 and consists of 8 rooms and a living room. Enjoy living in four seasons in the project, which opens the doors of luxury and difference t…
Zeray Construction Inc
Village de chalets Zeray Country Akmeşe
Village de chalets Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Turquie
depuis
$1,05M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 411 m²
1 objet immobilier 1
Our project has 35 villas on an area of 26.000 m2 with its clean air, magnificent nature and unique stone house concept in the Akmeşe region of Kocaeli. We have options from 129 m2 to 441 m2 of garden square meters in our villas, all of which are 5+1 duplexes, with a living area of 411 m2.…
Zeray Construction Inc
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$1,32M
Le complexe du parc Feza comprend 22 villas de 3 types différents, d'un étage ou de deux étages.Caractéristiques de la maison:Maison 1 surface: 422 m2 / 265 m2Maison 2 surface: 588 m2 / 347 m2Nombre d'étages: 2Nombre de chambres : 4, 5Nombre de salles de bains: 3,4Salle du personnel : 1Toute…
Smart Home
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Akcay, Turquie
depuis
$704,060
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Kırsal Sapanca project is positioned as 26 villas on an area of 16,400 m2. Each of our villas has an area of 295 m2 and consists of 4 rooms and 1 living room. The garden areas of our villas start from 150 m2 and reach up to 540 m2. There is a 24/7 security system in the compound. Each of our…
Zeray Construction Inc
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Sariyer, Turquie
depuis
$1,70M
Options de finition Аvec finition
Nous vous présentons une villa de 5 chambres de 410 m2 dans le quartier de Sariyer.Caractéristiques de la maison:5 chambres2 salons5 salles de bainsPiscine communeStationnementDans un rayon de plusieurs kilomètres du complexe il y a des centres commerciaux, des universités publiques et privé…
Smart Home
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Beylikduzu, Turquie
depuis
$1,17M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
An boutique villa project which only 11 units there in West Istanbul Marina Area. Each unit has full privacy with private pool, garden. Easy access to beach, Marina Mall and other landmarks on the west Istanbul side, meanwhile. the prices below the average of the district.
EOS Turkey Property
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Turquie
depuis
$1,40M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le complexe se compose de 7 villas indépendantes.Villa de quatre étages avec huit chambres (8 + 1), d'une superficie de 436 m2, avec piscine privée et parking souterrain.Toutes les villas sont livrées entièrement fini, ce qui sera fait selon les normes de qualité les plus élevées à partir de…
Smart Home
