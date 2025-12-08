  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Sariyer
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Sariyer, Turquie

appartements
34
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Afficher tout Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Sariyer, Turquie
depuis
$1,70M
Options de finition Аvec finition
Nous vous présentons une villa de 5 chambres de 410 m2 dans le quartier de Sariyer.Caractéristiques de la maison:5 chambres2 salons5 salles de bainsPiscine communeStationnementDans un rayon de plusieurs kilomètres du complexe il y a des centres commerciaux, des universités publiques et privé…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Sariyer, Turquie
depuis
$5,16M
Options de finition Аvec finition
1 objet immobilier 1
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller