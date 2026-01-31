  1. Realting.com
Maisons neuves en Basaksehir, Turquie

Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Turquie
depuis
$1,40M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Le complexe se compose de 7 villas indépendantes.Villa de quatre étages avec huit chambres (8 + 1), d'une superficie de 436 m2, avec piscine privée et parking souterrain.Toutes les villas sont livrées entièrement fini, ce qui sera fait selon les normes de qualité les plus élevées à partir de…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Turquie
depuis
$496,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Il n'y a pas d'autre choix que de s'en servir.Il s'agit d'un programme d'études et d'études.Il n'y a pas de différence entre les deux.- две сюальни.Il n'y a pas de problème.Il y a des gens qui ne sont pas là.Il y a des gens qui ont besoin d'aide.ссе таунхаусы сдаются с солной отделкой, котор…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Basaksehir, Turquie
depuis
$810,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 240–300 m²
3 objets immobiliers 3
Superficie totale du terrain : 57 000 m2 177 villas et jardin privé pour chaque villa Type de villa : 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Gamme de tailles de villa : 214 m2 à 300 m2 Gamme de superficies de jardin : 63 m2 à 509 m2 Revêtement extérieur spécial en pierre naturelle 2 parkings pour chaque v…
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
