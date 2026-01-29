  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Région Égéenne
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Région Égéenne, Turquie

Mugla
27
Bodrum
26
Izmir
11
Aydin
22
Villa bodrum torba
Villa bodrum torba
Villa bodrum torba
Villa bodrum torba
Villa bodrum torba
Villa bodrum torba
Torba, Turquie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2026
Villas de luxe à Bodrum Torba
Agence
TURN KEY REAL ESTATE
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Villa ADABÜKÜ BODRUM
Bodrum, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Résidences et villas exclusives vue mer à Adabükü, BodrumMerci de votre intérêt pour Villa Adabükü Bodrum.Ci-dessous, nous sommes heureux de partager les caractéristiques clés qui rendent ce projet vraiment exceptionnel - parfaitement adapté pour la vie permanente, l'utilisation des vacances…
Agence
TURN KEY REAL ESTATE
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Turquie
depuis
$2,57M
Options de finition Аvec finition
L'art du luxe moderne au cœur de Yalikavak.Villas - un projet exclusif de 10 300 m2, composé de 10 villas, incarne l'équilibre parfait de l'intimité, de l'esthétique et du confort technologique dans l'une des zones les plus prestigieuses de la côte Égée.Le projet est situé à Yalikavak, la pe…
Agence
Smart Home
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Bodrum, Turquie
depuis
$2,62M
Options de finition Аvec finition
Le complexe est construit sur une superficie de 13 500 m2, se compose de 18 villas de style espagnol avec vue panoramique dégagée sur la merVilla Fiesta est l'une des villas les plus idéalement situées dans le complexe, avec vue panoramique sur la mer et une piscine privée.La propriété compr…
Agence
Smart Home
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Bodrum, Turquie
depuis
$3,45M
Options de finition Аvec finition
Villas de luxe de cinq chambres dans le quartier pittoresque de Gölköy.Le complexe de villas conçu par le célèbre architecte Emre Arolat est situé dans la baie de Demirbükü, l'une des baies les plus exclusives de Bodrum.Ce projet en bord de mer est situé sur un terrain de 120 000 m2, compren…
Agence
Smart Home
Villa yalıkavak bodrum
Villa yalıkavak bodrum
Villa yalıkavak bodrum
Villa yalıkavak bodrum
Villa yalıkavak bodrum
Villa yalıkavak bodrum
Bodrum, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 590 m²
1 objet immobilier 1
Zéro vie de luxe de Yalikavak et Silvery à Bodrum MuğlaParfaitement séparé entre Yalikavak et Silverity, un style de vie vraiment privilégié dans les bords de la côte. 65 acresNotre projet construit sur le terrain côtier de première classe, une vie luxueuse avec une vue mer transparente et u…
Agence
TURN KEY REAL ESTATE
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Kizilagac, Turquie
depuis
$3,78M
Options de finition Аvec finition
Villas et résidences haut de gamme avec un concept et des services d'hôtel 5 étoiles, situé sur une superficie de 150.000 m2, et une plage privée de 1200 mètres.À 50 km du complexe se trouve l'aéroport de Bodrum, à 8 km de Yalikavak Marina, à 15 km du centre de Bodrum.Villa 4 + 1 - 219 m24 c…
Agence
Smart Home
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Villa Bodrum Yalıkavak Marinn
Bodrum, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Le projet Bodrum Yalıkavak Marinn est un projet phare composé de 46 villas et 1 hôtel particulier, construit sur un terrain de 66 mille mètres carrés, à seulement 350 mètres de Yalıkavak Marina et de tous les célèbres restaurants et lieux de divertissement.Pier & Beach club à Yalikavak Bodru…
Agence
TURN KEY REAL ESTATE
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Bodrum, Turquie
depuis
$959,086
Options de finition Аvec finition
Villa individuelle de trois chambres avec vue directe sur la mer à Gundogan.Le complexe est situé à 100 mètres de la mer, a sa propre plage avec 3 jetées en bois, zone de bain de soleil, piscine, restaurant sur la plage et une aire de jeux, 550 mètres au centre de Gundogan.Nombre d'étages: 2…
Agence
Smart Home
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Bodrum, Turquie
depuis
$2,27M
Options de finition Аvec finition
Villa de quatre chambres avec vue sur la mer à Bodrum.Nombre d'étages: 2Nombre de chambres: 4Nombre de salons: 1Nombre de salles de bains: 5Surface totale : 250 m2Surface du terrain: 381 m2Jardin privéPiscine privéeParking privéSystème à domicile intelligentPanneaux solairesSystème de chauff…
Agence
Smart Home
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Kizilagac, Turquie
depuis
$932,000
Options de finition Аvec finition
Shelton Magia Bodrum est un complexe unique de 104 villas de luxe situées sur un territoire de 30 000 m2, entouré de nature pittoresque et de paysages à couper le souffle.Nombre d'étages: 2Nombre de chambres: 3Nombre de salons: 1Nombre de salles de bains: 3Superficie totale : 140 m2Jardin pr…
Agence
Smart Home
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turquie
depuis
$4,10M
Options de finition Аvec finition
Villa de luxe de six chambres à coucher à Turkbuku..La villa se trouve à 1,3 km de la Marina Turkbuku et du Yacht Club, à 1,5 km du centre commercial Macro et à 14 km de Yalikavak.Nombre d'étages: 3Nombre de chambres: 6Salons: 2Cuisine séparée: 1Nombre de salles de bains: 5Chambre séparée 1 …
Agence
Smart Home
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Didim, Turquie
depuis
$293,383
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
3-Bed Detached Villa with Private Pool – Traditional Didim Villa Detached three -bed villa in Altinkum for sale. A traditional property in Altinkum. Bargain Didim investment property. We at Turkish Home Office are pleased to present this traditional detached villa in Didim for sale clo…
Développeur
Polat Group
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Bodrum, Turquie
depuis
$1,40M
Options de finition Аvec finition
Villa de luxe à vendre dans le quartier pittoresque de Yalikavak. Bodrum - la perle de la côte égéenne de Turquie!Nombre d'étages: 2Nombre de chambres: 7Nombre de salles de bains: 5Surface totale: 340 m2Surface du terrain: 800 m2Distance jusqu'à la mer: 500 mètresSaunaGymnaseCheminéeSol chau…
Agence
Smart Home
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Bodrum, Turquie
depuis
$1,74M
Options de finition Аvec finition
Villa de luxe de cinq chambres dans le quartier pittoresque de Yalikavak sur la côte égéenne de Turquie!Le complexe est construit sur une superficie de 9600 m2, seulement 18 villas, situé à 5 km de la marina de Yalikavak, à 3 km du centre de Gumusluk, et seulement 450 mètres de la mer et des…
Agence
Smart Home
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Turquie
depuis
$525,000
Villa de deux chambres avec vue panoramique sur la mer dans un quartier pittoresque de Bodrum.La villa est située à 6 km du centre de Yalikavak (marina, promenade avec cafés, restaurants et magasins) dans un complexe avec piscine, dispose d'une plage privée avec une jetée.Nombre d'étages: 2N…
Agence
Smart Home
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Bodrum, Turquie
depuis
$830,000
Options de finition Аvec finition
Villa individuelle avec quatre chambres à 800 mètres de la mer.Nombre d'étages: 2Nombre de chambres: 4Nombre de salles de bains: 4Superficie totale : 200 m2Surface du terrain: 500 m2Distance jusqu'à la mer: 800 mètresParking extérieur privéChauffage au solSystème de climatisationPour plus d'…
Agence
Smart Home
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Bodrum, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villas de luxe prêtes à déplacer à Yalıkavak Geriş Vue sur merNous sommes ravis de vous présenter notre projet de villa de charme prêt à livrer immédiatement, situé à Yalıkavak Geriş, l'un des quartiers les plus prestigieux de Bodrum.Le projet se compose de 13 villas exclusives 3+1, toutes o…
Agence
TURN KEY REAL ESTATE
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turquie
depuis
$784,707
Options de finition Аvec finition
Villa duplex de trois chambres avec vue sur le lac à Adabuku.Le complexe de villa est situé à 700 mètres de la mer, se compose de 80 duplex (2 étages) 3 + 1, et 20 triplex (3 étages) 4 + 1, à proximité il ya des magasins, des restaurants et un marché hebdomadaire.Nombre d'étages: 2, 3Nombre …
Agence
Smart Home
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Turquie
depuis
$3,34M
Options de finition Аvec finition
Villa de luxe à vendre dans la zone pittoresque de Yalikavak. Bodrum, à 600 mètres de la marina.Nombre d'étages: 2Nombre de chambres: 4Nombre de salles de bains: 4Appartement séparé avec 1 chambre, cuisine et salle de bains pour une bonne ou un invité.Distance jusqu'à la mer: 600 mètresGrand…
Agence
Smart Home
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turquie
depuis
$3,34M
Options de finition Аvec finition
Villa de luxe dans le centre de la zone pittoresque de Yalikavak. Bodrum - la perle de la côte égéenne de Turquie!La villa est située dans un complexe, un service de navette est organisé à la plage publique, qui est 1.2 km, au centre et la marina pour les yachts Yalikavak - 1.3 km, et à l'aé…
Agence
Smart Home
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Turquie
depuis
$700,490
Options de finition Аvec finition
Villa en bord de mer de trois chambres à Gumusluk.Entouré de forêts de pins, au bord de la mer d'azur, ce projet exclusif sur une superficie de 72 000 m2 offre une vie au niveau d'un hôtel cinq étoiles.Le projet dispose de 194 villas, chacune d'entre elles est l'incarnation du luxe et du sty…
Agence
Smart Home
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Bodrum, Turquie
depuis
$3,34M
Options de finition Аvec finition
Ces villas uniques incarnent la splendeur architecturale, ce qui en fait le projet le plus extraordinaire de Bodrum.Le complexe se compose de seulement 10 villas exclusives, avec un accent fort sur la confidentialité et la sécurité. Chaque villa est spéciale à sa manière, faisant du complexe…
Agence
Smart Home
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turquie
depuis
$982,337
Options de finition Аvec finition
Villa duplex de trois chambres avec vue sur le lac à Adabuku.Le complexe de villa est situé à 700 mètres de la mer, se compose de 80 duplex (2 étages) 3 + 1, et 20 triplex (3 étages) 4 + 1, à proximité il ya des magasins, des restaurants et un marché hebdomadaire.Nombre d'étages: 2, 3Nombre …
Agence
Smart Home
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Bodrum, Turquie
depuis
$469,336
Options de finition Аvec finition
Villas de trois chambres (3+1) de 131,4 m2 dans le complexe Neva Valeron Adabuku.Le complexe se compose de 198 résidences situées sur un terrain de 44 578 m2 à côté d'une forêt de pins dans la région d'Adabuku.Une jetée privée pour les résidents du complexe, transfert à la plage, service de …
Agence
Smart Home
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Bodrum, Turquie
depuis
$930,000
Options de finition Аvec finition
A vendre 3 villas avec 3 chambres de 150 m2 - 170 m2 au centre de Bodrum avec vue panoramique sur la mer et la ville.Piscine privéeAppareils de cuisine intégrésArmoires intégréesSystème de refroidissement VRFChauffages au sol dans la villaStationnementJardinPour plus d'informations sur ce pr…
Agence
Smart Home
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Turquie
depuis
$850,000
Options de finition Аvec finition
La villa est située à 6 km du centre de Yalikavak (marina, promenade avec cafés, restaurants et magasins) dans un complexe avec piscine, a sa propre plage avec une jetée, ainsi qu'un transfert à / de la plage.Nombre d'étages: 2Nombre de chambres: 3Nombre de salles de bains: 2Distance jusqu'à…
Agence
Smart Home
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Didim, Turquie
depuis
$243,368
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Sea View 3-Bed Semi-Detached Villa For Sale in Didim-Turkey Property in Didim,  Didim has been a highly popular holiday resort for a number of years, with a host of resorts located on the peninsula’;s shores, small traditional fishing villages to elite yachting resorts, with the main hub …
Développeur
Polat Group
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$1,29M
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in Çeşme, will have 3+1 and 5+1 villa options. -Each villa has its own outdoor pool and outdoor parking lot.
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Didim, Turquie
depuis
$643,989
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa individuelle de luxe de 4 chambres à Altinkum - Maison neuve à vendre à DidimCette magnifique villa individuelle de 4 chambres comprend une architecture moderne avec une fenêtre cintrée du sol au plafond sur deux étages, permettant à la lumière naturelle d'illuminer la villa toute la j…
Développeur
Polat Group
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Dikili, Turquie
depuis
$296,688
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Izmir district Dikili to the sea and the beach 20 meters 120 m2 gross 100 m2 net 3+1 duplex 3 bedrooms 1 saloon with fireplace Bathroom 1 Bathroom 2 Fireplace in the house sea ​​view
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Didim, Turquie
depuis
$492,085
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
4-Bedroom Detached Villa For Sale in Yesiltepe-Holiday Home in Didim esiltepe is 15 km from Didim center, 8 km from Bafa lake, 10 km from Akbuk and 5 km from Fevzipasa beach. Thanks to its fascinating nature, it is one of the places where silence prevails, olive trees, various flowers and…
Développeur
Polat Group
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Mentese, Turquie
depuis
$820,324
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
-Kocacalis beach 1-2 minutes -Villa 4+1 with pool -Plot 470 m2 -Villa area 245 m2 -3 floors -Open saloon with kitchen -4 bedrooms -4 bathrooms -1 toilet -Underfloor heating system -Central electric heating and cooling of premises -Electric gates and auto wat…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Didim, Turquie
depuis
$393,133
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Superbes villas design à vendre à Didim - Villas modernes de 5 chambres à vendre à DidimCombinant tous les éléments de la vie dans une fusion harmonieuse de design contemporain établissant les normes pour les années à venir, ce projet de villa très luxueux de 3 maisons jumelées est situé sur…
Développeur
Polat Group
Village de chalets 4+1 Villa in Aydın
Village de chalets 4+1 Villa in Aydın
Village de chalets 4+1 Villa in Aydın
Village de chalets 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Turquie
depuis
$372,963
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Didim Altinkum Çamlık 4 villas (2 twins) for sale Each villa 4+1 240m2 3 floors 5 rooms 1 salon 4 bedrooms Separate kitchen 2 bathrooms 3 toilets Each villa has its own private pool B-B-Q Alcove Car park To the sea 850 meters
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Didim, Turquie
depuis
$234,706
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Excellente villa mitoyenne de 3 chambres à vendre à Didim - Maison de vacances en TurquieCe développement de luxe de villas modernes à Didim à vendre, un complexe de villas mitoyennes dans la petite mais très populaire station balnéaire d'Altinkum. Villa mitoyenne moderne de 3 chambres à Alt…
Développeur
Polat Group
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Région Égéenne, Turquie
depuis
$713,017
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Didim, Turquie
depuis
$288,049
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Brand new modern and luxury key ready semi-detached villas with private pool and garden for sale in Didim Turkey.  Located in Hisar Mahallesi, which is close to the quiet and peaceful small residential area of Didim, Mavisehir, the 4-bedroom villa with a perfect is an unmissable real esta…
Développeur
Polat Group
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Turquie
depuis
$1,23M
L'année de construction 2023
Urla is a global destination with its nature, preserved historical texture, coastline and people. Listen to the voice of the leaves saying good morning to you. Feel the heat of the sun hitting your face through the leaves. The Project Urla is not only a site of detached houses, but a world t…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Turquie
depuis
$459,278
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Villa individuelle moderne de 5 chambres avec vue imprenable sur la mer et la nature à Akbuk. Une maison moderne construite sur un terrain privé de 410 m2 avec une grande piscine privée et des espaces de vie extérieurs. Investissement immobilier idéal à Didim.Chez Turkish Home Office, nous s…
Développeur
Polat Group
Village de chalets Polat Green Park Complex
Village de chalets Polat Green Park Complex
Village de chalets Polat Green Park Complex
Village de chalets Polat Green Park Complex
Village de chalets Polat Green Park Complex
Village de chalets Polat Green Park Complex
Didim, Turquie
depuis
$86,650
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Endless Greenery View Apartments – Une opportunité à ne pas manquer avec un plan de paiement sans intérêt jusqu'à 36 moisEndless Greenery View Apartments – Une opportunité à ne pas manquer avec un plan de paiement sans intérêt jusqu'à 36 mois…Le plus bel état du temps…À Didim, qui est étroit…
Développeur
Polat Group
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Tchesmé, Turquie
depuis
$2,52M
L'année de construction 2024
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated with the Aegean soul. The villa consists of 3 floors. In front of the villa there is a private swimming pool and behind the pool there is direct access to the beach and the sea. The windows offer views of the Ae…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Didim, Turquie
depuis
$331,622
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Newly Built 3-Bed Detached Villa For Sale in Akbuk-650m from the Beach 3 bedrooms, private pool, private garden and 650m from the sea in Akbuk. Excellent newly built detached villa for sale. It is located in the area of Akbuk, where low-rise detached villas with nature and sea views ar…
Développeur
Polat Group
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Didim, Turquie
depuis
$276,149
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villas individuelles modernes et luxueuses prêtes à emménager à Didim Altinkum, Turquie. Maisons de luxe dans un emplacement privilégié à Didim, situées à environ 4 km de D-Marin à Didim, la région offre la tranquillité et un style de vie de retour à la nature ainsi qu'un accès facile au cen…
Développeur
Polat Group
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Didim, Turquie
depuis
$243,368
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Villa mitoyenne de 3 chambres à vendre à Altinkum - 2ème maison en Turquie.Située à Hisar Mahallesi, à proximité du petit quartier résidentiel calme et paisible de Didim, Mavisehir, la villa de 3 chambres avec un parfait est un investissement immobilier incontournable à Didim.La villa mitoye…
Développeur
Polat Group
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Turquie
depuis
$583,445
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
New project of residential complex Begonvilla Calm green in an ecologically clean area 3 floors villa Gross 280 m2 Netto 256 m2 4+2 4 bedrooms 2 halls Underfloor heating system Fireplace Terrace with fireplace Open pool Open otopark Green private pl…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Akbuk, Turquie
depuis
$534,989
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villas individuelles avec vue panoramique sur la mer à Akbuk, situées à quelques minutes en voiture de l'aéroport de Milas-Bodrum.Villas individuelles modernes et luxueuses prêtes à être construites à Akbuk. Entourées de nature dans l'élite d'Akbuk, à courte distance de la plage et du centre…
Développeur
Polat Group
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Didim, Turquie
depuis
$822,712
Options de finition Аvec finition
Villa for sale in Akbuk Didim -3 storey twin villa -250 m2 -3+1 -4 rooms -1 salon -3 bedrooms -3 bathrooms -chic terrace overlooking the sea -First line from the sea -The sea view will never close -There is a road in front of the house and the beach and the s…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Chalet Farmhouse For Sale
Chalet Farmhouse For Sale
Chalet Farmhouse For Sale
Chalet Farmhouse For Sale
Chalet Farmhouse For Sale
Chalet Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Turquie
depuis
$1,41M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Our farm is in Kemalpaşa Ören Yaka locality. There are two separate numbered 2-storey houses with water and electricity, a small single-storey house, a warehouse and a covered animal roof, and outbuildings in the land. Our farm is 140 m2 and has 2 bedrooms, 1 living room and open kitchen, 2…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Didim, Turquie
depuis
$416,686
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Brand New 4-Bedroom Detached Villa For Sale in Yesilkent-300m from the beach The modern and luxurious villa, which has been completely completed with its perfect exterior and decoration, is an ideal investment for a holiday and year-round living house on the Aegean coast of Didim with its…
Développeur
Polat Group
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Villa 3+1 Villa in İzmir
Aliaga, Turquie
depuis
$272,655
L'année de construction 2023
Our villa is located on Yeni Şakran beach, 50 meters from Yalı Street, and is turnkey after 45 days. It is very close to the square, beach, cafes, walking area and children's park and is on a busy road. Natural gas, underfloor heating system, fitted kitchen, hilton bathroom and all first…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Tchesmé, Turquie
depuis
$608,846
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
On the shores of the Aegean Sea, the paradise of Dalyan Sakizlyka  Territory of the Residential Complex 7500 m2  The project consists of 2 blocks, each block has its own pool  Villa Square: Gross: 120 m2 Neto: 85 m2 1. Floor: - Yard - Hall - Open kitchen - bathr…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Didim, Turquie
depuis
$283,484
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Key Ready Luxurious 3-Bed Detached Villa For Sale in Akbuk-2nd Home in Turkey Akbuk, one of the holiday regions of Didim, has a long and perfect coastline, and there are large and small coves named after Akbuk Bay, where all the color tones of green and blue meticulously merge. It is the …
Développeur
Polat Group
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Didim, Turquie
depuis
$224,647
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Excellent 3-Bedroom Semi-Detached Villa For Sale in Didim -Holiday Home For Sale in Didim We are pleased to offer this spacious 3 bedroom semi-detached villa on a private complex with a large shared swimming pool. It is ideal both for a holiday home or year round living home in Didim Turk…
Développeur
Polat Group
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Turquie
depuis
$2,23M
L'année de construction 2025
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of the Aegean Urla,  with 73 villas on 80,845.32 square meters. There will be 3 types of villas as 5+1/6+1/7+1. Each villa will have its own solar energy infrastructure on the roof,  pool and parking lot…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Aliaga, Turquie
depuis
$254,018
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Aliaga Shakranlar district of Izmir   3 + 1 triplex 1st floor: 1 lounge with kitchen 2nd floor: 2 bedrooms and a bathroom  3rd floor: 1 bedroom and terrace  Total area: 100 m2 The project will be commissioned in July 2023. Near the sea on foot 1 minute Cafes, res…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Turquie
depuis
$817,966
L'année de construction 2023
Our 2 luxury triplex villas with 225 m2 4+1 detached 50m2 pool in a 650m2 plot with a magnificent view, right next to Foçaköy, Yenibağarası neighborhood are for sale at the end of June. 1st class materials are used in the houses of our Villa with a very special view, 50m2 veranda, 50m2 c…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Turquie
depuis
$327,187
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
A Wonderful Nature View And Clean Air. -Our Villa Has 3+1 Rooms, 125 m2 Net -Our Villa Has 2 Floors, Its Front will Never Closed, *There is an en-suite bathroom in the bedroom *Open Kitchen *2 km to Ring Road *Optimal 2 km *Airport 10 km Please contact for more information
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Didim, Turquie
depuis
$243,368
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Stunning 3 Bedroom Semi-Detached Villa in Akbuk-Holiday Home For Sale in Didim This 3 bedroom semi-detached villa is a magnificient piece of architecture for sale in Didim Akbuk, which comprises open living spaces with a shared swimming pool. The semi-detached villa with nature and sea vi…
Développeur
Polat Group
Chalet Stone House
Chalet Stone House
Chalet Stone House
Chalet Stone House
Chalet Stone House
Chalet Stone House
Didim, Turquie
depuis
$561,619
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Chalet en pierre à Didim – Superbe maison en pierre à vendre en TurquieSitué dans un grand terrain pour l'intimité garantie, ce chalet en pierre a été construit il y a 14 ans et est à seulement 5 minutes à pied du centre du village de Greenhill pour les commodités et les nécessités quotidien…
Développeur
Polat Group
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Didim, Turquie
depuis
$304,879
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Brand New 3-Bed Luxury Detached Villa in Altinkum For Sale-Family Holiday Home in Didim.  Didim is the name of the peninsula and its district centre, Didim district center is the center of all shopping and transportation routes of the peninsula and is very close to the peninsula’;s best k…
Développeur
Polat Group
