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Maisons neuves en Tchesmé, Turquie

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Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Tchesmé, Turquie
depuis
$2,52M
L'année de construction 2024
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated with the Aegean soul. The villa consists of 3 floors. In front of the villa there is a private swimming pool and behind the pool there is direct access to the beach and the sea. The windows offer views of the Ae…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Villa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$1,29M
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in Çeşme, will have 3+1 and 5+1 villa options. -Each villa has its own outdoor pool and outdoor parking lot.
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
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Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Afficher tout Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Tchesmé, Turquie
depuis
$608,846
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
On the shores of the Aegean Sea, the paradise of Dalyan Sakizlyka  Territory of the Residential Complex 7500 m2  The project consists of 2 blocks, each block has its own pool  Villa Square: Gross: 120 m2 Neto: 85 m2 1. Floor: - Yard - Hall - Open kitchen - bathr…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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