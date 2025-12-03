  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Beylikduzu
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Beylikduzu, Turquie

appartements
49
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Afficher tout Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Beylikduzu, Turquie
depuis
$1,17M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
An boutique villa project which only 11 units there in West Istanbul Marina Area. Each unit has full privacy with private pool, garden. Easy access to beach, Marina Mall and other landmarks on the west Istanbul side, meanwhile. the prices below the average of the district.
Agence
EOS Turkey Property
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller