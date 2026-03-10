  1. Realting.com
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey

Alanya, Turquie
depuis
$518,241
ID: 24539
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1006
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 25/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Adresse
    Arapli Sokak

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

À propos du complexe

English English

3+1, 4+1, 5+2 A vendre Villas en Turquie, Alanya Situé.

%25 Paiement d'acompte + Installation de 24 Mounths Plan de paiement flexible.

La citoyenneté turque est incluse !

Pour plus de détails contactez-nous!

Localisation sur la carte

Alanya, Turquie
Alimentation et boissons

