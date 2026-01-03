  1. Realting.com
Maisons neuves en Didim, Turquie

29 appartements
29
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Afficher tout Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Didim, Turquie
depuis
$276,149
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villas individuelles modernes et luxueuses prêtes à emménager à Didim Altinkum, Turquie. Maisons de luxe dans un emplacement privilégié à Didim, situées à environ 4 km de D-Marin à Didim, la région offre la tranquillité et un style de vie de retour à la nature ainsi qu'un accès facile au cen…
Développeur
Polat Group
Chalet Stone House
Chalet Stone House
Chalet Stone House
Chalet Stone House
Chalet Stone House
Afficher tout Chalet Stone House
Chalet Stone House
Didim, Turquie
depuis
$561,619
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Maison de campagne indépendante en pierre à Didim – Superbe maison en pierre à vendre en TurquieSitué sur un grand terrain pour garantir l'intimité, ce cottage en pierre a été construit à l'origine il y a 14 ans et se trouve à seulement 5 minutes à pied du centre du village de Greenhill pour…
Développeur
Polat Group
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Afficher tout Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Didim, Turquie
depuis
$304,879
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Brand New 3-Bed Luxury Detached Villa in Altinkum For Sale-Family Holiday Home in Didim.  Didim is the name of the peninsula and its district centre, Didim district center is the center of all shopping and transportation routes of the peninsula and is very close to the peninsula’;s best k…
Développeur
Polat Group
TekceTekce
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Afficher tout Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Didim, Turquie
depuis
$416,686
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Brand New 4-Bedroom Detached Villa For Sale in Yesilkent-300m from the beach The modern and luxurious villa, which has been completely completed with its perfect exterior and decoration, is an ideal investment for a holiday and year-round living house on the Aegean coast of Didim with its…
Développeur
Polat Group
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Afficher tout Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Didim, Turquie
depuis
$243,368
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Villa mitoyenne de 3 chambres à vendre à Altinkum - 2ème maison en Turquie.Située à Hisar Mahallesi, à proximité du petit quartier résidentiel calme et paisible de Didim, Mavisehir, la villa de 3 chambres avec un parfait est un investissement immobilier incontournable à Didim.La villa mitoye…
Développeur
Polat Group
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Afficher tout Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Turquie
depuis
$459,278
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Villa individuelle moderne de 5 chambres avec vue imprenable sur la mer et la nature à Akbuk. Une maison moderne construite sur un terrain privé de 410 m2 avec une grande piscine privée et des espaces de vie extérieurs. Investissement immobilier idéal à Didim.Chez Turkish Home Office, nous s…
Développeur
Polat Group
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Afficher tout Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Didim, Turquie
depuis
$288,049
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Brand new modern and luxury key ready semi-detached villas with private pool and garden for sale in Didim Turkey.  Located in Hisar Mahallesi, which is close to the quiet and peaceful small residential area of Didim, Mavisehir, the 4-bedroom villa with a perfect is an unmissable real esta…
Développeur
Polat Group
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Afficher tout Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Didim, Turquie
depuis
$283,484
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Key Ready Luxurious 3-Bed Detached Villa For Sale in Akbuk-2nd Home in Turkey Akbuk, one of the holiday regions of Didim, has a long and perfect coastline, and there are large and small coves named after Akbuk Bay, where all the color tones of green and blue meticulously merge. It is the …
Développeur
Polat Group
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Afficher tout Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Didim, Turquie
depuis
$224,647
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Excellent 3-Bedroom Semi-Detached Villa For Sale in Didim -Holiday Home For Sale in Didim We are pleased to offer this spacious 3 bedroom semi-detached villa on a private complex with a large shared swimming pool. It is ideal both for a holiday home or year round living home in Didim Turk…
Développeur
Polat Group
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Afficher tout Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Didim, Turquie
depuis
$243,368
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Stunning 3 Bedroom Semi-Detached Villa in Akbuk-Holiday Home For Sale in Didim This 3 bedroom semi-detached villa is a magnificient piece of architecture for sale in Didim Akbuk, which comprises open living spaces with a shared swimming pool. The semi-detached villa with nature and sea vi…
Développeur
Polat Group
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Afficher tout Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Didim, Turquie
depuis
$234,706
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Excellente villa mitoyenne de 3 chambres à vendre à Didim - Maison de vacances en TurquieCe développement de luxe de villas modernes à Didim à vendre, un complexe de villas mitoyennes dans la petite mais très populaire station balnéaire d'Altinkum. Villa mitoyenne moderne de 3 chambres à Alt…
Développeur
Polat Group
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Afficher tout Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Akbuk, Turquie
depuis
$534,989
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villas individuelles avec vue panoramique sur la mer à Akbuk, situées à quelques minutes en voiture de l'aéroport de Milas-Bodrum.Villas individuelles modernes et luxueuses prêtes à être construites à Akbuk. Entourées de nature dans l'élite d'Akbuk, à courte distance de la plage et du centre…
Développeur
Polat Group
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Afficher tout Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Didim, Turquie
depuis
$243,368
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Sea View 3-Bed Semi-Detached Villa For Sale in Didim-Turkey Property in Didim,  Didim has been a highly popular holiday resort for a number of years, with a host of resorts located on the peninsula’;s shores, small traditional fishing villages to elite yachting resorts, with the main hub …
Développeur
Polat Group
Village de chalets Polat Green Park Complex
Village de chalets Polat Green Park Complex
Village de chalets Polat Green Park Complex
Village de chalets Polat Green Park Complex
Village de chalets Polat Green Park Complex
Afficher tout Village de chalets Polat Green Park Complex
Village de chalets Polat Green Park Complex
Didim, Turquie
depuis
$86,650
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Endless Greenery View Apartments – Une opportunité à ne pas manquer avec un plan de paiement sans intérêt jusqu'à 36 moisEndless Greenery View Apartments – Une opportunité à ne pas manquer avec un plan de paiement sans intérêt jusqu'à 36 mois…Le plus bel état du temps…À Didim, qui est étroit…
Développeur
Polat Group
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Afficher tout Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Didim, Turquie
depuis
$643,989
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa individuelle de luxe de 4 chambres à Altinkum - Maison neuve à vendre à DidimCette magnifique villa individuelle de 4 chambres comprend une architecture moderne avec une fenêtre cintrée du sol au plafond sur deux étages, permettant à la lumière naturelle d'illuminer la villa toute la j…
Développeur
Polat Group
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Afficher tout Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Didim, Turquie
depuis
$492,085
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
4-Bedroom Detached Villa For Sale in Yesiltepe-Holiday Home in Didim esiltepe is 15 km from Didim center, 8 km from Bafa lake, 10 km from Akbuk and 5 km from Fevzipasa beach. Thanks to its fascinating nature, it is one of the places where silence prevails, olive trees, various flowers and…
Développeur
Polat Group
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Afficher tout Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Didim, Turquie
depuis
$293,383
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
3-Bed Detached Villa with Private Pool – Traditional Didim Villa Detached three -bed villa in Altinkum for sale. A traditional property in Altinkum. Bargain Didim investment property. We at Turkish Home Office are pleased to present this traditional detached villa in Didim for sale clo…
Développeur
Polat Group
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Afficher tout Villa Marina Road Villa
Villa Marina Road Villa
Didim, Turquie
depuis
$393,133
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Superbes villas design à vendre à Didim - Villas modernes de 5 chambres à vendre à DidimCombinant tous les éléments de la vie dans une fusion harmonieuse de design contemporain établissant les normes pour les années à venir, ce projet de villa très luxueux de 3 maisons jumelées est situé sur…
Développeur
Polat Group
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Didim, Turquie
depuis
$822,712
Options de finition Аvec finition
1 objet immobilier 1
Villa for sale in Akbuk Didim -3 storey twin villa -250 m2 -3+1 -4 rooms -1 salon -3 bedrooms -3 bathrooms -chic terrace overlooking the sea -First line from the sea -The sea view will never close -There is a road in front of the house and the beach and the s…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Afficher tout Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Didim, Turquie
depuis
$331,622
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Newly Built 3-Bed Detached Villa For Sale in Akbuk-650m from the Beach 3 bedrooms, private pool, private garden and 650m from the sea in Akbuk. Excellent newly built detached villa for sale. It is located in the area of Akbuk, where low-rise detached villas with nature and sea views ar…
Développeur
Polat Group
