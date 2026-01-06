  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Kocaeli
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Kocaeli, Turquie

Izmit
2
Basiskele
1
Izmit, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
This villa complex is located in the province of Kocaeli, in the Basiskele suburb of Izmit. Located in the Basiskele-Tinaztepe neighborhood, one of Kocaeli's most popular residential areas, this exclusive villa project offers a privileged lifestyle thanks to its proximity to the city cent…
Smart Home
Karaabdulbaki Mahallesi, Turquie
depuis
$1,05M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 411 m²
1 objet immobilier 1
Our project has 35 villas on an area of 26.000 m2 with its clean air, magnificent nature and unique stone house concept in the Akmeşe region of Kocaeli. We have options from 129 m2 to 441 m2 of garden square meters in our villas, all of which are 5+1 duplexes, with a living area of 411 m2.…
Zeray Construction Inc
Basiskele, Turquie
depuis
$1,88M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Country Bahçecik project is located on an area of 15.300 m2, as 12 mansions, each more exclusive than the other. Each of our mansions has an area of 964 m2 and consists of 8 rooms and a living room. Enjoy living in four seasons in the project, which opens the doors of luxury and difference t…
Zeray Construction Inc
